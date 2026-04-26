أستاذ تاريخ: سيناء رقعة مباركة وسيدنا محمد صلى بها
سلوكيات بسيطة بالمنزل تخفض قيمة فاتورة الكهرباء.. خبير يوضح
بيانكو ارتفع 500 جنيه.. أسعار الحديد اليوم الأحد
الوزراء: الاقتصاد التشاركي في مصر شهد نموًا متسارعًا مدفوعًا بتوسع استخدام التكنولوجيا الرقمية
عقب تناولهم سمك مشوي.. إصابة شخص ونجلتيه بتسمم بأحد مراكز الدقهلية
اليوم.. طلاب النقل الثانوى الأزهري يؤدون امتحاناتهم في القرآن والفيزياء والصرف
قبل محاولة الاغتيال بساعتين.. هل تنبأت متحدثة البيت الأبيض بالحادث قبل وقوعه؟
زلزال تحكيمي يضرب الكالتشيو.. تحقيقات التزوير تعيد شبح الفضائح إلى الدوري الإيطالي
محاولة اغتيال دونالد ترامب ..الكشف عن ترسانة أسلحة بحوزة المشتبه به | ماذا حدث؟
أبو مازن: نجاح الانتخابات المحلية يعكس إصرار الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه
هتشوف الأهرامات من بيتك.. تفاصيل تطبيق تقنية السياحة الافتراضية
الأوراق المطلوبة والخطوات.. أسعار استخراج جواز سفر مستعجل لأول مرة 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

حقيقة تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي وعلى من يطبق | فيديو

محمد عبد اللطيف وزير التعليم
البهى عمرو

كشف أسامة عبد الكريم، الصحفي المتخصص في شؤون التعليم، صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحويل المدارس التجريبية إلى مدارس عربي حكومي، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير دقيقة ومجتزأة من سياقها.

وأوضح عبد الكريم خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج صباح البلد، تقديم أحمد دياب ونهاد سمير أن القرار الوزاري الصادر عن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، رقم 224 لسنة 2025، لا يتعلق بتغيير نظام الدراسة في المدارس الرسمية لغات، وإنما يهدف إلى تنظيم العملية التعليمية وضبط سداد المصروفات الدراسية.

وأشار إلى أن القرار ينص على اتخاذ إجراءات ضد الطلاب غير المسددين للمصروفات، تبدأ بإخطار أولياء الأمور أكثر من مرة عبر وسائل مختلفة، مثل الهاتف ومجموعات التواصل، على مدار العام الدراسي، وفي حال عدم الاستجابة يتم تحويل الطالب إلى أقرب مدرسة عربي، دون الرجوع لولي الأمر، بعد استنفاد كافة محاولات التنبيه.

وأكد أسامة عبد الكريم أن هذا الإجراء يطبق فقط على غير الملتزمين بالسداد، ولا يعني بأي حال تحويل المدارس التجريبية بالكامل إلى النظام العربي، مشددًا على أن هذه المدارس ستظل تعمل بنظام اللغات كما هي.

وأضاف أن إعادة تداول التسجيل الصوتي في هذا التوقيت جاء بالتزامن مع انتهاء العام الدراسي وبدء حصر الطلاب غير المسددين، ما تسبب في انتشار معلومات غير مكتملة بين أولياء الأمور.


 

رسميًا.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 وعدد أيام الراحة للموظفين والطلاب

رسميًا.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 وعدد أيام الراحة للموظفين والطلاب

درجات الحرارة

الطقس غدا.. انخفاض مرتقب في درجات الحرارة وأمطار ورياح تضرب البلاد

زلزال السويس

هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر تضرب السويس فجرًا وتوقظ المصريين .. ماذا حدث في مصر؟

الاهلي

مؤمن زكريا | ناقد رياضي يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

محمد عبد اللطيف وزير التعليم

حقيقة تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي وعلى من يطبق | فيديو

حفل زفاف نجل الإعلامي محمد شبانة

بحضور الخطيب وياسر جلال .. زفاف نجل النائب محمد شبانة يجمع نجوم الفن والإعلام

زيزو

«أضا»: بيان تغيير اسم زيزو «غير منطقي».. والأهلي يرد قانونيًا

شركات الاتصالات

قرار رسمي | إعلان عاجل من تنظيم الاتصالات بشأن أسعار كروت الشحن والإنترنت

سيناء احتفالًا بذكرى تحريرها..

فعاليات ثقافية مكثفة في سيناء .. 600 نشاط لتعزيز الهوية واكتشاف المواهب

أرشيفية

من السيارات إلى الهيدروجين الأخضر.. خريطة صناعية جديدة في المنطقة الاقتصادية

محمد صلاح

محمد الشاذلي يكشف تفاصيل إصابة محمد صلاح: شد خفيف وغياب متوقع 4 أسابيع

كيف تفرّق بين الصدفية والإكزيما؟ إليك الفروق الأساسية!

بدون بطانة.. فستان أروى جودة قبل التعديل يثير السوشيال ميديا

أنغام بفستان فيروزي في حفلتها بأبوظبي

أصالة تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة باللونين الأبيض والأحمر على إنستجرام | شاهد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

المزيد