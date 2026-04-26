ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم الأحد؟.. وهذا تأثير الدولار

هدأت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد، مع إجازة البورصة العالمية، رغم ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وارتفع اليوم سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد بنحو 80 قرشا دفعة واحدة.

ولم تشهد أسعار الذهب محليا أي تأثير بتأخر بالارتفاع الذي حديث في أسعار الصرف.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الأحد 26-4-2026

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4709 دولارات للأوقية.

الأسبوع الماضي، شهدت أسعار الذهب تراجع محدود خلال تداولات، مدفوع بانخفاض سعر أونصة الذهب 2.5% لتغلق عند 4709 دولارات.

وظل سعر الذهب في البورصة العالمية عند مستوى الـ 4700 دولار مسجلا الآن 4709 دولارات، وشهد سعر الذهب في مصر تراجعا محدودا، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الاكثر انتشارا 7000 جنيها مقارنة بـ 7030 جنيها.



سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 6000 جنيها للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 7000جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 8000 جنيه.



سعر الجنيه الذهب اليوم

تراجع سعر الجنيه الذهب مسجلا 56.000 جنيه بعد أن كان قد وصل إلى 56.240 الاسبوع الماضي.