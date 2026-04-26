نحو الـ 53.. أسعار الدولار تواصل الارتفاع مقابل الجنيه في البنوك

واصلت أسعار الدولار الارتفاع اليوم الأحد 26-4-2026، مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العامله في مصر.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاحد 26 ابريل 2026، ضمن نشرته الخدمية .

سعر الدولار في ميد بنك 52.67 جنيه للشراء و52.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو الاسلامي 52.65 جنيه للشراء و52.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل 52.61 جنيه للشراء و52.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 52.59 جنيه للشراء و 52.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 52.60 جنيه للشراء و52.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 52.59 جنيه للشراء و 52.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 52.59 جنيه للشراء و 52.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 52.57 جنيه للشراء و 52.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير 52.57 جنيه للشراء و 52.67 جنيه للبيع.