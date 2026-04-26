تراجع الطماطم والبطاطس وزيادة ورق العنب .. أسعار الخضروات اليوم

شهدت أسعار الخضروات اليوم الأحد 26 أبريل تراجعاً كبيراً خاصةً في عدد من الأصناف الأساسية التي تهم البيت المصري ولا غنى عنها.

وتصدرت الطماطم والبطاطس قائمة الانخفاضات، حيث تراجع كيلو الطماطم بقيمة 3.12 جنيه ليسجل 27.4 جنيه، كما انخفضت البطاطس بقيمة 1.42 جنيه لتسجل 12.98 جنيه للكيلو.



تراجع أسعار الخضار اليوم

وامتدت التراجعات لتشمل أصنافاً أخرى، حيث انخفضت الفاصوليا الخضراء بقيمة 4.09 جنيه لتسجل 29.4 جنيه للكيلو. وتراجع كيلو البنجر بقيمة 1.86 جنيه ليسجل 19.74 جنيه، والملوخية بقيمة 1.66 جنيه لتسجل 25.46 جنيه.

كذلك انخفض القلقاس بقيمة 1.65 جنيه ليسجل 24.77 جنيه، والجزر الأصفر بقيمة 1.49 جنيه ليسجل 13.5 جنيه.

وتراجع الباذنجان الأبيض بقيمة 0.71 جنيه ليصل إلى 23.18 جنيه، والبطاطا بقيمة 0.56 جنيه لتسجل 14.34 جنيه، والفلفل الحامي بقيمة 0.4 جنيه ليسجل 32.04 جنيه.

كما انخفض السلق (رابطة 100 واحدة) بقيمة 32.89 جنيه ليصل إلى 272.73 جنيه، وتراجع الخس (رابطة 8 وحدات) بقيمة 10.56 جنيه ليسجل 10.5 جنيه، والبصل الأخضر (100 رابطة) بقيمة 3.99 جنيه ليصل إلى 356.82 جنيه.

ارتفاع سعر بعض الخضروات



على الجانب الآخر، سجلت بعض الخضروات الأساسية ارتفاعاً، حيث زاد خيار الصوب بقيمة 2.45 جنيه ليسجل 24.68 جنيه، وارتفع الفلفل الرومي بزيادة 1.87 جنيه ليسجل 35.44 جنيه للكيلو.

كما زاد باذنجان العروس بقيمة 1.07 جنيه ليسجل 25.46 جنيه، والباذنجان الرومي بزيادة 0.89 جنيه ليسجل 20.91 جنيه، والكوسة بزيادة 0.49 جنيه لتسجل 23.5 جنيه.

وارتفع الليمون البلدي بزيادة 1.31 جنيه ليسجل 34.82 جنيه.

زيادة في سعر ورق العنب



وشهدت الأسواق أيضاً ارتفاعاً في ورق العنب البناتي بزيادة قدرها 37.73 جنيه ليسجل 125 جنيهاً للكيلو، والقرنبيط بزيادة 0.15 جنيه ليسجل 26.74 جنيه، والكرنب (الواحدة) بقيمة 5.33 جنيه لتسجل 37.5 جنيه، والسبانخ بزيادة 1.36 جنيه لتسجل 21.82 جنيه.



أسعار الخضروات اليوم

ووفقاً لآخر تحديث في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء فقد جاءت أسعار الخضار اليوم كالتالي:

الطماطم / كيلو: 27.4 جنيه

البطاطس / كيلو: 12.98 جنيه

البصل / كيلو: 16.08 جنيه

خيار صوب / كيلو: 24.68 جنيه

فلفل رومي / كيلو: 35.44 جنيه

فلفل (حامي) / كيلو: 32.04 جنيه

الكوسة / كيلو: 23.5 جنيه

الباذنجان الرومي / كيلو: 20.91 جنيه

باذنجان عروس / كيلو: 25.46 جنيه

الباذنجان الأبيض / كيلو: 23.18 جنيه

الليمون البلدي / كيلو: 34.82 جنيه

ورق العنب البناتي / كيلو: 125 جنيه

الملوخية / كيلو: 25.46 جنيه

الفاصوليا الخضراء / كيلو: 29.4 جنيه

القلقاس / كيلو: 24.77 جنيه

البطاطا / كيلو: 14.34 جنيه

جزر اصفر / كيلو: 20.68 جنيه

جزر اصفر (بعرش) / كيلو: 13.5 جنيه

سبانخ / كيلو: 21.82 جنيه

قرنبيط / واحدة: 26.74 جنيه

كرنب / واحدة: 37.5 جنيه

اللفت / كيلو: 8.8 جنيه

بنجر (كيلو) / كيلو: 19.74 جنيه

خبيزة / كيلو: 10.5 جنيه.