الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الموز عند 41 جنيهًا والتفاح يقترب من 60 جنيهًا.. وتراجع في سعر الطماطم وعدد من الخضروات

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم
رانيا أيمن

تحركت أسعار الخضروات والفاكهة الأساسية في الأسواق المصرية اليوم، الأربعاء 22 أبريل 2026، وسط تباين ملحوظ في الأداء السعري بين الارتفاع والانخفاض، وذلك وفقاً للأسعار الرسمية لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أولاً: سوق الخضروات (زيادة في ورق العنب وتراجع الطماطم)

وسجلت أسعار ورق العنب البناتي زيادة كبيرة بلغت 11.72 جنيه، ليصل متوسط سعر الكيلو إلى 94.34 جنيه، بنسبة ارتفاع تجاوزت 14%. وفي سياق متصل، شهد الليمون البلدي ارتفاعاً بقيمة 1.05 جنيه ليسجل 33.69 جنيه للكيلو.

أما بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية، فقد شهدت البطاطس زيادة طفيفة قدرها 33 قرشاً ليبلغ متوسط سعر الكيلو 14.27 جنيه، بينما سجل البصل ارتفاعاً بمقدار 38 قرشاً ليستقر عند 14.71 جنيه للكيلو. كما ارتفع سعر الجزر الأصفر ليصل إلى 19.51 جنيه للكيلو بزيادة قدرها 22 قرشاً.

تراجع أسعار الطماطم والفلفل والباذنجان:

وعلى الجانب الآخر، اتجهت أسعار الطماطم نحو الانخفاض بمقدار 57 قرشاً، ليسجل الكيلو 29.75 جنيه. 

كما تراجع سعر الفلفل الحامي بمقدار 1.41 جنيه ليصل إلى 32.32 جنيه، في حين سجل الفلفل الرومي ارتفاعاً طفيفاً للغاية بقيمة 14 قرشاً ليصل إلى 33.84 جنيه.

وفي سوق الباذنجان، انخفض سعر الباذنجان الأبيض بمقدار 1.32 جنيه ليسجل 23.28 جنيه، وتراجع الباذنجان العروس بمقدار 47 قرشاً ليصل إلى 24.45 جنيه، على عكس الباذنجان الرومي الذي سجل زيادة قدرها 41 قرشاً ليصل إلى 19.78 جنيه للكيلو.

كذلك شهدت الكوسة ارتفاعاً ملحوظاً بقيمة 1.59 جنيه لتصل إلى 23.03 جنيه للكيلو، وزاد سعر الخيار الصوب بمقدار 1.34 جنيه ليصل إلى 22.31 جنيه. 

وفي المقابل، تراجعت أسعار الملوخية بمقدار 65 قرشاً لتسجل 27.61 جنيه للكيلو، وانخفضت الفاصوليا الخضراء بمقدار 53 قرشاً لتصل إلى 34.27 جنيه.

كما سجلت السبانخ تراجعاً طفيفاً بقيمة 11 قرشاً لتباع بـ 20.75 جنيه للكيلو، وارتفع القلقاس بشكل طفيف جداً بواقع 4 قروش ليصل إلى 26.02 جنيه. 

أما بالنسبة للكرنب والقرنبيط، فقد ارتفع سعر الكرنب (لواحدة) بمقدار 1.3 جنيه ليصل إلى 33.03 جنيه، وزاد القرنبيط بمقدار 68 قرشاً ليسجل 26.6 جنيه للوحدة.


ثانياً: سوق الفاكهة (قفزة في العنب وتباين أسعار الموز والتفاح)

أيضاً شهدت أسعار الفاكهة اليوم نشاطاً ملحوظاً، حيث تصدر العنب المستورد الارتفاعات بزيادة قدرها 34.93 جنيه ليصل إلى 99.93 جنيه للكيلو. كما سجلت أنواع التفاح زيادات متفاوتة؛ حيث ارتفع التفاح الجولدن بمقدار 4.09 جنيه ليصل إلى 79.19 جنيه، بينما استقر متوسط سعر التفاح المحلي عند 58.96 جنيه بزيادة طفيفة.

وسجلت أنواع الموز ارتفاعات جماعية، حيث زاد الموز البلدي ليصل إلى 31.28 جنيه، وارتفع الموز البيكو بمقدار 4.3 جنيه ليسجل 35.13 جنيه، بينما وصل الموز المستورد إلى 41.09 جنيه.

كما ارتفع سعر الخوخ بمقدار 2.97 جنيه ليصل إلى 57.06 جنيه للكيلو، وزاد الكنتالوب ليصل إلى 26.51 جنيه. 

وفي المقابل، تراجعت أسعار النبق بشكل حاد بواقع 7.16 جنيه ليصل إلى 37.84 جنيه، وانخفض اللارنج ليسجل 11.25 جنيه للكيلو، بينما استقر بلح العجوة عند 52.5 جنيه بعد تراجع طفيف قدره 58 قرشاً.

احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى فى الصيف
السيارات الكهربائية
مرحاض داخل السيارة
طريقة عمل آيس كريم الفانيليا البيتي بقوام ناعم وكريمي
