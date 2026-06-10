عيار 21 يسجل 6440 جنيه والدولار بـ 52.19 جنيها.. أخبار تهمك اليوم

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأربعاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.
واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026.
سعر الذهب اليوم
وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5520 جنيها للجرام.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6440 جنيه.
أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7360 جنيها للجرام.
وسجل سعر الجنيه الذهب 51520 جنيه.
كما استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 10 يونيو 2026.
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم
الدولار الأمريكي
سعر البيع: 52.19 جنيه
سعر الشراء: 52.09 جنيه.
اليورو
سعر البيع: 60.23 جنيه
سعر الشراء: 60.10 جنيه.
الجنيه الإسترليني
سعر البيع: 69.75 جنيه
سعر الشراء: 69.61 جنيه.
الريال السعودي
سعر البيع: 13.89 جنيه
سعر الشراء: 13.87 جنيه.
الدرهم الإماراتي
سعر البيع: 14.21 جنيه
سعر الشراء: 14.18 جنيه.
استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأربعاء 10 يونيو 2026.
حالة الطقس في مصر اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026
العظمى
القاهرة 36
الإسكندرية 30
شرم الشيخ 39
مطروح 27
أسوان 44
حالة الطقس في الدول العربية
الرياض 46
المنامة 40
القدس 29
بيروت 27
الخرطوم 44
درجات الحرارة في عدد من عواصم العالم
أنقرة 26
مدريد 33
روما 30
باريس 19
موسكو 30