عيار 21 يسجل 6440 جنيه والدولار بـ 52.19 جنيها.. أخبار تهمك اليوم

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأربعاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026.



سعر الذهب اليوم

الذهب





وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5520 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6440 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7360 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 51520 جنيه.

الذهب



كما استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 10 يونيو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الذهب





الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.19 جنيه

سعر الشراء: 52.09 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 60.23 جنيه

سعر الشراء: 60.10 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 69.75 جنيه

سعر الشراء: 69.61 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.89 جنيه

سعر الشراء: 13.87 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.21 جنيه

سعر الشراء: 14.18 جنيه.



استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأربعاء 10 يونيو 2026.

حالة الطقس في مصر اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026

العظمى

القاهرة 36

الإسكندرية 30

شرم الشيخ 39

مطروح 27

أسوان 44

حالة الطقس في الدول العربية

الرياض 46

المنامة 40

القدس 29

بيروت 27

الخرطوم 44

درجات الحرارة في عدد من عواصم العالم

أنقرة 26

مدريد 33

روما 30

باريس 19

موسكو 30