الرئيس السيسي: مصر مستعدة لدعم عملية التنمية في الكونغو

قدم الرئيس السيسي التهنئة لنظيره الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بمناسبة يوم أفريقيا وقرب حلول الذكرى السادسة والستين لاستقلال الكونغو وإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.



وقال الرئيس السيسي، خلال لقاء مع الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، إن العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والكونغو منذ عام 1960 من القرن الماضي.

وأضاف الرئيس السيسي: “أجريت مع الرئيس الكونغولي مباحثات مثمرة وبناءة عكست الإرادة المشتركة للاستغلال الأمثل لقدرات البلدين بما يساهم في خدمة الشعبين الشقيقين”.

وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره للمردود الإيجابي والجدوى السياسية للزيارات المتبادلة والتنسيق بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة.

وأكد الرئيس السيسي ضرورة احترام وحدة الأراضي الكونغولية ودعم جهود إحلال السلام في شرق الكونغو، وأعرب عن تضامن مصر مع الكونغو لتقديم كافة أشكال الدعم الطبي والمساعدات الإنسانية في التحديات التي تواجهها.

ولفت الرئيس السيسي إلى أن مصر مستعدة لدعم عملية التنمية في الكونغو والاستفادة من الخبرات الكبيرة للشركات المصرية في هذا المجال.



