الطماطم تنخفض لـ 27.62 جنيه والبطاطس لـ 13.54 جنيه.. تعرف على أسعار الخضروات اليوم

شهدت أسعار الخضروات الأساسية في الأسواق المحلية تباينًا في مستوياتها بنهاية تعاملات السبت ١٨ أبريل ٢٠٢٦، حيث سجلت بعض الأصناف تراجعاً في حين استمرت أصناف أخرى في الارتفاع.

وسجلت أسعار الخضروات الأساسية في الأسواق اليوم السبت ١٨ أبريل ٢٠٢٦ تراجعاً ملحوظاً في سعر الكيلو لمعظم الأصناف، حيث انخفض سعر كيلو الطماطم ليصل إلى 27.62 جنيه، بتراجع قدره 0.17 جنيه.

كما استمرت أسعار البطاطس في الانخفاض لتسجل 13.54 جنيه للكيلو، بتراجع قدره 0.46 جنيه.

وفيما يخص سعر البصل، فقد سجل الكيلو 16.06 جنيه.

كما شهدت الكوسة انخفاضاً ليصل سعر الكيلو إلى 23.94 جنيه، وتراجع سعر كيلو الخيار الصوب ليسجل 26.26 جنيه.

وعلى صعيد الأصناف الأخرى، سجلت الفاصوليا الخضراء 29.89 جنيه للكيلو بزيادة طفيفة بلغت 0.45 جنيه.

بينما انخفض سعر الليمون البلدي ليصل إلى 36.5 جنيه، وتراجعت الملوخية لتسجل 28.88 جنيه للكيلو.

كما شهد سعر كيلو ورق العنب البناتي تراجعاً كبيراً ليصل إلى 122.27 جنيه.

بالنسبة لأسعار الفلفل والباذنجان، سجل الفلفل الرومي 37.75 جنيه، والفلفل الحامي 35.75 جنيه.

وبلغ سعر كيلو الباذنجان الرومي 21.28 جنيه، بينما سجل الباذنجان الأبيض 24.98 جنيه، والباذنجان العروس 25.6 جنيه.

كما سجلت الأسواق أسعاراً أخرى شملت الجزر الأصفر بسعر 23.62 جنيه، والقلقاس بسعر 25.51 جنيه، والسبانخ بسعر 22.18 جنيه، بينما سجلت واحدة الكرنب 37.28 جنيه.