ثانى أيام العيد.. تحركات طفيفة في أسعار الخضروات والفواكه

شهدت الأسواق اليوم السبت21-3-2026 استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضروات والفواكه مع بعض التغيرات المحدودة نتيجة تباين العرض والطلب وحركة التوريدات بين المحافظات.



أسعار الخضروات للكيلو:

الطماطم: من 20 إلى 30 جنيه

البطاطس: من 10 إلى 15 جنيه

البصل الأبيض: 15 جنيه

البصل الأحمر: من 10 إلى 15 جنيه

الكوسة: 30 جنيه

الفاصوليا الخضراء: 50 جنيه

السبانخ: 20 جنيه

الخيار البلدي: 30 جنيه

الخيار الصوب: من 12 إلى 16 جنيه

الجزر السكري: 25 جنيه

الفلفل الرومي: من 21 إلى 25 جنيه

الفلفل الحامي: من 12 إلى 28 جنيه

الملوخية: من 25 إلى 40 جنيه

الباذنجان الرومي: 20 جنيه

الباذنجان الحشو: من 30 إلى 40 جنيه



أسعار الفاكهة للكيلو:

البرتقال البلدي: من 20 إلى 25 جنيه

البرتقال السكري: من 9 إلى 13 جنيه

البرتقال أبو سرة: من 10 إلى 20 جنيه

اليوسفي: من 4 إلى 14 جنيه

الليمون البلدي: من 18 إلى 24 جنيه

الجوافة: من 14 إلى 24 جنيه

الرمان: من 15 إلى 30 جنيه

الفراولة: من 12 إلى 17 جنيه

الكنتالوب: من 10 إلى 18 جنيه

التفاح البلدي: 50 جنيه

التفاح المستورد: من 50 إلى 90 جنيه

البلح السيوي: من 40 إلى 70 جنيه

الموز البلدي: من 20 إلى 25 جنيه



ويشير خبراء السوق إلى أن الأسعار الحالية تعكس حالة من التوازن في السوق، مع اختلافات طفيفة حسب جودة المنتج ومصدره وحركة التوريدات بين المحافظات المختلفة.

ويتوقع الخبراء أن تظل الأسعار في هذا النطاق خلال الأيام المقبلة مع استمرار تدفق الإنتاج المحلي وتوافر المعروض في الأسواق، مع متابعة حركة البيع والشراء وأي تغييرات محتملة على الأسعار.