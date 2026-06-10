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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

فضيحة مالية جديدة.. استيلاء عناصر إخوانية هاربة في تركيا على آلاف الدولارات

الاخوان
الاخوان

كشفت تطورات متداولة بين أوساط عناصر جماعة الإخوان الهاربين في تركيا عن تصاعد الخلافات الداخلية والاتهامات المتبادلة بشأن وقائع احتيال مالي، في مشهد يعكس حجم الانقسامات والصراعات التي تشهدها الجماعة خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب المعلومات المتداولة، وجّه الإخواني الهارب إلى تركيا أحمد أمين عبد الرحمن محمود العقاد، المحسوب على جبهة صلاح عبد الحق، تحذيرات إلى عدد من العناصر الهاربة من التعامل مع أحمد محمد السيد ناصف، المنتمي للجبهة ذاتها، بعد اتهامه بالاستيلاء على نحو 50 ألف دولار من أحد أقاربه في واقعة أثارت جدلاً واسعًا داخل الأوساط الإخوانية بالخارج.

اتهامات متكررة وصراعات مالية متصاعدة

وتأتي هذه الواقعة في ظل استمرار الحديث عن تورط عدد من القيادات والكوادر الإخوانية المقيمة في تركيا في نزاعات مالية وخلافات تتعلق بإدارة الأموال وجمع التبرعات، وهو ما يعكس حالة من التوتر وعدم الثقة بين بعض عناصر الجماعة.

وتشير المتابعات إلى أن هذه الخلافات المالية أصبحت أكثر وضوحًا خلال السنوات الأخيرة، مع تزايد الاتهامات المتبادلة بين قيادات الصفوف المختلفة، الأمر الذي ألقى بظلاله على تماسك التنظيم وعلاقاته الداخلية.

انتقادات لاهتمام القيادات بالمصالح الشخصية

في الوقت نفسه، تتصاعد الانتقادات داخل بعض الأوساط الإخوانية تجاه عدد من القيادات المقيمة بالخارج، بسبب ما يوصف بتركيزها على المصالح الشخصية والخلافات الداخلية، مقابل تراجع الاهتمام بالأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تواجهها العناصر الهاربة خارج البلاد.

ويعكس تكرار هذه الأزمات والخلافات المالية حجم صراعات الجماعة في الخارج، خاصة مع استمرار الانقسامات التنظيمية والصراعات بين الجبهات المختلفة، وهو ما أدى إلى تراجع الثقة بين العديد من الأعضاء والكوادر.

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