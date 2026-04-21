ارتفاع الطماطم وتراجع الليمون .. أسعار الخضروات اليوم 21 أبريل تحديث لحظي

شهدت أسعار الخضروات اليوم في مصر تغيرات واضحة بين الارتفاع والانخفاض، وجاءت أبرز التحركات كالتالي:

ارتفاع أسعار الخضروات اليوم

ارتفع سعر كيلو الطماطم إلى 30.06 جنيه بزيادة +2.01 جنيه (+7.17%)

صعد سعر كيلو السبانخ إلى 21.96 جنيه بزيادة +1.69 جنيه (+8.34%)

زاد سعر كيلو الجزر الأصفر إلى 14.64 جنيه بارتفاع +1.48 جنيه (+11.25%)

ارتفع سعر كيلو البنجر إلى 23.08 جنيه بزيادة +1.34 جنيه (+6.16%)

سجل سعر كيلو الخس 25.07 جنيه بزيادة +0.22 جنيه (+0.89%)

انخفاض أسعار الخضروات اليوم

تراجع سعر كيلو الليمون البلدي إلى 32.04 جنيه بانخفاض -2.96 جنيه (-8.46%)

انخفض سعر كيلو الملوخية إلى 30.6 جنيه بتراجع -2.99 جنيه (-8.9%)

هبط سعر كيلو البطاطا إلى 13.35 جنيه بانخفاض -2.47 جنيه (-15.61%)

انخفض سعر كيلو الباذنجان الرومي إلى 20.01 جنيه بتراجع -2.14 جنيه (-9.66%)

تراجع سعر كيلو الفاصوليا الخضراء إلى 32.81 جنيه بانخفاض -1.84 جنيه (-5.31%)

انخفض سعر كيلو الفلفل الرومي إلى 33.53 جنيه بتراجع -0.98 جنيه (-2.84%)

هبط سعر كيلو البصل إلى 14.73 جنيه بانخفاض -0.49 جنيه (-3.22%)

ارتفاع أسعار الطماطم اليوم

شهدت أسعار الخضروات اليوم في مصر ارتفاعًا ملحوظًا في عدد من الأصناف الأساسية، حيث صعد سعر كيلو الطماطم ليسجل 30.06 جنيه بزيادة قدرها 2.01 جنيه بنسبة 7.17%، كما ارتفع سعر السبانخ إلى 21.96 جنيه بزيادة 1.69 جنيه بنسبة 8.34%. وواصل الجزر الأصفر ارتفاعه ليصل إلى 14.64 جنيه بزيادة 1.48 جنيه بنسبة 11.25%، فيما سجل البنجر 23.08 جنيه بزيادة 1.34 جنيه بنسبة 6.16%. كذلك ارتفع سعر الخس ليسجل 25.07 جنيه بزيادة طفيفة بلغت 0.22 جنيه بنسبة 0.89%، ما يعكس زيادة الطلب على بعض الخضروات الطازجة.

انخفاض أسعار الليمون اليوم

في المقابل، سجلت أسعار الخضار اليوم تراجعًا في عدد من الأصناف، حيث انخفض سعر الليمون البلدي إلى 32.04 جنيه بتراجع 2.96 جنيه بنسبة 8.46%، كما هبط سعر الملوخية إلى 30.6 جنيه بانخفاض 2.99 جنيه بنسبة 8.9%. وتراجعت البطاطا إلى 13.35 جنيه بانخفاض 2.47 جنيه بنسبة 15.61%، فيما انخفض الباذنجان الرومي إلى 20.01 جنيه بتراجع 2.14 جنيه بنسبة 9.66%. كما سجلت الفاصوليا الخضراء 32.81 جنيه بانخفاض 1.84 جنيه بنسبة 5.31%، وتراجع الفلفل الرومي إلى 33.53 جنيه بانخفاض 0.98 جنيه بنسبة 2.84%، وأخيرًا انخفض سعر البصل إلى 14.73 جنيه بتراجع 0.49 جنيه بنسبة 3.22%، نتيجة زيادة المعروض في الأسواق.