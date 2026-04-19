الطاقة الشمسية.. مفتاح المستقبل الأخضر وترشيد استهلاك الكهرباء بذكاء

في ظل التحديات العالمية المتسارعة، باتت الطاقة تمثل محورًا رئيسيًا في رسم ملامح الاقتصاد العالمي، خاصة مع تصاعد تأثيرات التغيرات المناخية والأزمات السياسية.

الحاجة إلى حلول مستدامة

ومع تزايد الحاجة إلى حلول مستدامة، برزت الطاقة الشمسية كخيار استراتيجي يحقق التوازن بين تلبية احتياجات التنمية والحفاظ على البيئة، ولم تعد مسألة ترشيد استهلاك الكهرباء مجرد خيار فردي، بل أصبحت مسؤولية جماعية تتطلب وعيًا وتخطيطًا ذكيًا.

التحول نحو اقتصاد أخضر

وتتجه الأنظار نحو تبني مصادر الطاقة النظيفة، التي تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار وتدعم التحول نحو اقتصاد أخضر أكثر استدامة وكفاءة في المستقبل القريب.

التغيرات المناخية والتوترات

أكد المهندس إبراهيم محروس، خبير الطاقة، أن العالم يشهد تحولات كبيرة في قطاع الطاقة نتيجة التغيرات المناخية والتوترات الجيوسياسية، ما دفع الدول والمستثمرين إلى التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تحديد مواقع المشروعات الصناعية خلال المرحلة الراهنة.

الطاقة الشمسية وطاقة الرياح

وأوضح، خلال مداخلة عبر برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن مصر استطاعت الاستفادة من موقعها الجغرافي المميز لتنويع مصادر الطاقة، من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مثل مجمع بنبان في أسوان ومشروعات خليج السويس، إلى جانب التوسع في الطاقة النووية، وهو ما ساهم في تعزيز جاذبية البلاد للاستثمارات الصناعية.

تقليل الانبعاثات الكربونية

وأشار إلى أن مفهوم "الصناعة الخضراء" أصبح معيارًا عالميًا لا غنى عنه، حيث تلتزم المصانع حاليًا بتقليل الانبعاثات الكربونية والاعتماد على الطاقة النظيفة، خاصة في ظل اشتراطات التصدير إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية، وهو ما يعيد تشكيل الخريطة الصناعية عالميًا لصالح الدول التي تمتلك مصادر طاقة مستدامة.

مشروعات الطاقة المتجددة

وأضاف أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة يساهم في خفض تكاليف الإنتاج على المدى الطويل، ويوفر فرص عمل جديدة للشباب، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد واستقرار الأسعار مستقبلًا.

ترشيد استهلاك الكهرباء

وأوضح أن الصناعة الحديثة أصبحت تعتمد على مفهوم "البصمة الكربونية"، حيث تتجه المصانع إلى التحول نحو بيئة إنتاج صديقة للبيئة ضمن إطار الاقتصاد الأخضر، من خلال تبني حلول الطاقة الجديدة والمتجددة داخل المدن الصناعية.

مشروعات الطاقة النظيفة

وأكد أن معظم دول العالم تعتمد حاليًا على الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، مشيرًا إلى وجود عدد كبير من الشركات المعتمدة في هذا المجال، إلى جانب دعم القطاع المصرفي من خلال أدوات تمويلية مثل السندات الخضراء، التي تسهل تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة.