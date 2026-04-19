حالة الطقس اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
وفاة ضياء العوضي في دبي بعد اختفاء غامض تثير الجدل.. القصة الكاملة
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين.. انخفاض بمستهل تعاملات الأسبوع
مسؤول إسرائيلي: مستعدون للتصعيد مع حزب الله ولا نثق بالجيش اللبناني
نشاط ملاحي قياسي في هرمز.. عبور 20 سفينة خلال يوم واحد
يواصل الانخفاض.. سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20-4-2026 والقنوات الناقلة
تراجعت أمام الجنيه.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم
أفعال النبي في شهر ذي القعدة.. كيف اغتنم الرسول هذا الشهر الحرام؟
مصادر باكستانية: نتوقع وصول وفد إيران غدا للمشاركة بجولة مفاوضات جديدة
حكم زراعة كلية خنزير في جسم الإنسان.. الأزهر العالمي للفتوى يرد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الطاقة الشمسية.. مفتاح المستقبل الأخضر وترشيد استهلاك الكهرباء بذكاء

الطاقة الشمسية
محمد البدوي

في ظل التحديات العالمية المتسارعة، باتت الطاقة تمثل محورًا رئيسيًا في رسم ملامح الاقتصاد العالمي، خاصة مع تصاعد تأثيرات التغيرات المناخية والأزمات السياسية.

الحاجة إلى حلول مستدامة

 ومع تزايد الحاجة إلى حلول مستدامة، برزت الطاقة الشمسية كخيار استراتيجي يحقق التوازن بين تلبية احتياجات التنمية والحفاظ على البيئة، ولم تعد مسألة ترشيد استهلاك الكهرباء مجرد خيار فردي، بل أصبحت مسؤولية جماعية تتطلب وعيًا وتخطيطًا ذكيًا.

التحول نحو اقتصاد أخضر

وتتجه الأنظار نحو تبني مصادر الطاقة النظيفة، التي تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار وتدعم التحول نحو اقتصاد أخضر أكثر استدامة وكفاءة في المستقبل القريب.

التغيرات المناخية والتوترات

أكد المهندس إبراهيم محروس، خبير الطاقة، أن العالم يشهد تحولات كبيرة في قطاع الطاقة نتيجة التغيرات المناخية والتوترات الجيوسياسية، ما دفع الدول والمستثمرين إلى التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تحديد مواقع المشروعات الصناعية خلال المرحلة الراهنة.

الطاقة الشمسية وطاقة الرياح

وأوضح، خلال مداخلة عبر برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن مصر استطاعت الاستفادة من موقعها الجغرافي المميز لتنويع مصادر الطاقة، من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مثل مجمع بنبان في أسوان ومشروعات خليج السويس، إلى جانب التوسع في الطاقة النووية، وهو ما ساهم في تعزيز جاذبية البلاد للاستثمارات الصناعية.

تقليل الانبعاثات الكربونية

وأشار إلى أن مفهوم "الصناعة الخضراء" أصبح معيارًا عالميًا لا غنى عنه، حيث تلتزم المصانع حاليًا بتقليل الانبعاثات الكربونية والاعتماد على الطاقة النظيفة، خاصة في ظل اشتراطات التصدير إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية، وهو ما يعيد تشكيل الخريطة الصناعية عالميًا لصالح الدول التي تمتلك مصادر طاقة مستدامة.

مشروعات الطاقة المتجددة

وأضاف أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة يساهم في خفض تكاليف الإنتاج على المدى الطويل، ويوفر فرص عمل جديدة للشباب، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد واستقرار الأسعار مستقبلًا.

ترشيد استهلاك الكهرباء

وأوضح أن الصناعة الحديثة أصبحت تعتمد على مفهوم "البصمة الكربونية"، حيث تتجه المصانع إلى التحول نحو بيئة إنتاج صديقة للبيئة ضمن إطار الاقتصاد الأخضر، من خلال تبني حلول الطاقة الجديدة والمتجددة داخل المدن الصناعية.

مشروعات الطاقة النظيفة

وأكد أن معظم دول العالم تعتمد حاليًا على الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، مشيرًا إلى وجود عدد كبير من الشركات المعتمدة في هذا المجال، إلى جانب دعم القطاع المصرفي من خلال أدوات تمويلية مثل السندات الخضراء، التي تسهل تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

12:00 تصبح 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 وتغيير الساعة في هذا الموعد

زيادة المرتبات الجديدة

رسميًا.. زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل لـ2000 جنيه بدءًا من هذا الموعد

ضياء العوضي

وثيقة منسوبة لشرطة دبي تثير الجدل بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي

العداد الكودي

بنسبة 28%.. موعد زيادة سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي

العدادات الكودية

الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن إجازة 25 أبريل 2026

قرار حكومي بشأن إجازة 25 أبريل 2026 للموظفين

وزير العدل

تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة.. غدًا

ضياء العوضي

رغم الخلاف.. ابن شقيق عبدالحليم حافظ ينعى ضياء العوضي برسالة مؤثرة

ترشيحاتنا

أحمد إمبابي

مصر تؤكد دعمها الكامل لدول الخليج وتكثف جهودها لاحتواء التوترات الإقليمية

دونالد ترامب

منطق ترامب في التفاوض مع إيران.. هل تتسبب تهديداته في إفشال المفاوضات؟

برنت سادلر

أمريكا وإيران تعودان إلى طاولة التفاوض في جولة ثانية.. هل تنجح في كسر الجمود أم تعيد التصعيد؟

فيديو

بائع الذرة التركي

أصبح مليونير مشاهدات في ليلة… بائع ذرة يتحول إلى مزار سياحي

العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

أزمة ابنة علي الحجار تعيد الجدل حول العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

المزيد