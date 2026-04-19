منشآت الطاقة ضمن بنك الأهداف.. استعدادات أمريكية إسرائيلية لسيناريو انهيار الهدنة

كشفت صحيفة معاريف، أن إسرائيل والولايات المتحدة ترفعان مستوى الاستعداد تحسبا لانهيار اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، وسط توقعات بعودة العمليات العسكرية خلال الفترة المقبلة.

وبحسب التقرير، يشمل بنك الأهداف المحتمل منشآت الطاقة الإيرانية، في حال استئناف القتال، في ظل تنسيق وثيق بين الجانبين العسكريين الأمريكي والإسرائيلي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان طهران إعادة إغلاق مضيق هرمز، ردًا على ما وصفته بحصار بحري أمريكي مستمر، وهو الممر الذي كان يمر عبره نحو 20% من صادرات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب.

وأشارت الصحيفة إلى استمرار الخلافات الجوهرية في المفاوضات، خاصة تمسك إيران بحقها في تخصيب اليورانيوم، في وقت يسود فيه التشاؤم أوساط الوسطاء بشأن فرص التوصل لاتفاق قريب.



في السياق ذاته، أفادت تقارير أمريكية بأن واشنطن تدرس تصعيد إجراءاتها البحرية، بما في ذلك تفتيش أو حتى مصادرة سفن مرتبطة بإيران في المياه الدولية، لزيادة الضغط على طهران ودفعها نحو تقديم تنازلات.



ورغم الضربات السابقة، نقلت نيويورك تايمز تقديرات تفيد بأن إيران لا تزال تحتفظ بجزء كبير من قدراتها العسكرية، بما يشمل نسبة ملحوظة من الطائرات المسيّرة ومنصات إطلاق الصواريخ، ما يعزز مخاوف تصاعد المواجهة في حال فشل المسار الدبلوماسي.