تصعيد أمريكي حاد.. ترامب يهدد إيران بـ"تدمير شامل" ويُرسل مبعوثيه إلى باكستان

صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه إيران، معلنا إرسال مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى باكستان لبدء جولة جديدة من المفاوضات، في ظل توتر متزايد على خلفية إغلاق مضيق هرمز.

وحذر ترامب من أن رفض طهران للمقترح الأمريكي سيقابل برد قاسٍ، قائلاً إن الولايات المتحدة قد تستهدف البنية التحتية الإيرانية، بما في ذلك الجسور ومحطات الطاقة، مؤكدًا: "لن يكون هناك رجل لطيف بعد الآن".

وأشار إلى أن التحركات الإيرانية في المضيق تمثل انتهاكًا لوقف إطلاق النار، لافتًا إلى وقوع إطلاق نار استهدف سفنًا في المنطقة.

ورغم ذلك، اعتبر أن الضغوط الحالية تصب في مصلحة واشنطن، مشددًا على أن العرض الأمريكي "عادل ومعقول" ويجب على إيران قبوله.

في المقابل، تواصل واشنطن استعداداتها لتشديد الضغط الاقتصادي والعسكري، وسط تقارير عن خطط أمريكية للسيطرة على سفن مرتبطة بإيران في المياه الدولية، في محاولة لدفع طهران نحو تقديم تنازلات في المفاوضات وفتح الملاحة في المضيق الحيوي.