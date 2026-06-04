المهدي سليمان بين الكبار.. حارس مصر ينافس رونالدو وميسي في قائمة استثنائية بمونديال 2026

يسجل الحارس المصري مهدي سليمان حضوره ضمن قائمة أكبر اللاعبين سنًا المشاركين في بطولة كأس العالم 2026 ليجاور مجموعة من أبرز أساطير كرة القدم العالمية الذين يواصلون كتابة التاريخ رغم تقدمهم في العمر وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

حضور مصري في قائمة النجوم المخضرمين

نجح مهدي سليمان حارس منتخب مصر في حجز مكانه ضمن قائمة اللاعبين الأكبر سنا في البطولة بعدما بلغ 39 عاما و3 أيام مع انطلاق منافسات المونديال ليحتل المركز الحادي عشر بين أكثر اللاعبين خبرة في النسخة المقبلة.

ويعكس وجود الحارس المصري في هذه القائمة قدرته على الحفاظ على مستواه الفني والبدني والاستمرار في المنافسة على أعلى مستوى رغم اقترابه من عامه الأربعين.

رونالدو يتقدم وميسي خارج العشرة الأوائل

وتضم قائمة اللاعبين الأكبر سنا أسماء صنعت تاريخ كرة القدم خلال العقود الماضية، حيث يتصدر الحارس الاسكتلندي كريج جوردون القائمة بعمر 43 عاما و162 يوما يليه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يواصل رحلته الاستثنائية بعمر 41 عامًا و126 يومًا.

كما تضم المراكز الأولى المكسيكي جييرمو أوتشوا والكرواتي لوكا مودريتش، والبوسني إدين دجيكو، والألماني مانويل نوير، في تأكيد على استمرار جيل كامل من النجوم داخل الملاعب العالمية.

وفي المقابل جاء الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الثاني عشر بعمر 38 عامًا و352 يومًا، خلف مهدي سليمان مباشرة ليجد نفسه خارج قائمة العشرة الأوائل لأكبر اللاعبين سنًا في البطولة.

خبرة تتحدى الزمن

وتبرز قائمة مونديال 2026 حجم الخبرات المتراكمة التي تحملها المنتخبات المشاركة، حيث تضم أسماءً خاضت عدة نسخ من كأس العالم وحققت إنجازات تاريخية على المستويين القاري والدولي.

ويؤكد استمرار هؤلاء اللاعبين أن الخبرة لا تزال عنصرًا حاسمًا في كرة القدم الحديثة، خاصة في البطولات الكبرى التي تحتاج إلى شخصيات قادرة على التعامل مع الضغوط والمباريات المصيرية.

نسخة استثنائية تجمع الأجيال

وتحمل بطولة كأس العالم 2026 طابعا خاصا ليس فقط بسبب زيادة عدد المنتخبات إلى 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ، بل أيضًا بسبب وجود مزيج فريد من النجوم المخضرمين والمواهب الصاعدة.

وبينما يواصل رونالدو وميسي ومودريتش كتابة فصول جديدة من مسيرتهم الأسطورية، يسجل مهدي سليمان حضورا مصربا مميزا في قائمة الكبار، ليؤكد أن الخبرة المصرية ستكون حاضرة بقوة على أكبر مسرح كروي في العالم.