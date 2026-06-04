خطة النواب توافق على موازنة البريد بقيمة 106.3 مليار جنيه للعام المالي 2026 /2027

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم الخميس برئاسة النائب مصطفى سالم، على مشروع موازنة البرامج والأداء للهيئة القومية للبريد عن العام المالي 2026/2027، بإجمالي تقديرات بلغت 106.3 مليار جنيه.

كما أقرت اللجنة خلال الاجتماع مشروع موازنة ديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام المالي 2026/2027، بإجمالي تقديرات تقدر بنحو 23.3 مليار جنيه، مقارنة بـ19.69 مليار جنيه كمقدر فعلي للعام المالي الجاري.

وكانت اللجنة قد وافقت في اجتماعها أمس على مشروع موازنة البرامج والأداء لجهات الديوان العام بوزارة التنمية المحلية للعام المالي 2026/2027، حيث بلغت إجمالي التقديرات نحو 4.487 مليار جنيه، مقابل 4.4 مليار جنيه كمقدر فعلي خلال العام المالي الحالي.

وشملت موافقات اللجنة أمس أيضًا موازنات عدد من المحافظات، هي القاهرة والإسكندرية وسوهاج والدقهلية، وذلك في إطار مناقشة مشروعات الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.