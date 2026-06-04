عمرو عثمان: تنفيذ زيارات منزلية فى قرى حياة كريمة للتوعية بمخاطر الإدمان

أكد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه سيتم تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية لعدد 3000 من الدعاة والقيادات الدينية لرفع كفاءتهم في تناول قضية المخدرات داخل الخطب واللقاءات والأنشطة المجتمعية، فضلًا عن تطوير دليل توعوي ديني بشكل مبسط يتناول تصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالتعاطي وآليات الوقاية والاكتشاف المبكر وتعميمه على الدعاة والقيادات الدينية والتوسع في تنفيذ الزيارات المنزلية للأسر في المناطق المطورة وقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " وتنفيذ 3000 ورشة حكي تتضمن أنشطة تفاعلية للأطفال لتنمية الوعى الوقائي بأضرار التدخين كما أنه جارى إنشاء مركز تدريب نموذجي لإعداد وتأهيل المتطوعين على أحدث التقنيات في تنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالتعاون مع محافظة الودى الجديد ،كذلك التوسع في تنفيذ حملات توعوية موجهة للسائقين حول مخاطر القيادة تحت تأثير المواد المخدرة وآثاره الصحية والمجتمعية والقانونية مع التوسع في أقسام الحجز الإلزامي لمرضى الإدمان وفقا للقواعد المعتمدة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق جهود الصندوق خلال العام المالي 2025/2026 ،واعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للصندوق فى ضوء قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تنظيم صندوق مكافحة الإدمان بأن يكون هيئة عامة خدمية تتبع مجلس الوزراء، فضلا عن اعتماد خطة العمل للعام المقبل بحضور اللواء طبيب إيهاب الباز مستشار الطب النفسي للقوات المسلحة، والمستشارة سالي الصعيدي مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة، والدكتور أيمن عباس رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية ،والكاتب الصحفي مدحت وهبه والمستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة الإدمان ،وممثل من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات و يحيى إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بوزارة المالية والدكتورة أميرة زكى ممثل وزارة التعليم العالى ، وأعضاء مجلس الإدارة وقيادات الصندوق ،وممثلي الوزارات والجهات المعنية .