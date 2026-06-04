قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب مصر يهزم البرازيل 5-3 في كرة القدم الإلكترونية
وزيرة خارجية الكونجو تشيد بدعم مصر لجهود مواجهة فيروس الإيبولا
عمرو عثمان: تنفيذ زيارات منزلية فى قرى حياة كريمة للتوعية بمخاطر الإدمان
وكيل توروب لـ النادي الأهلي : رحلة رائعة مليئة بالشغف
المهدي سليمان بين الكبار.. حارس مصر ينافس رونالدو وميسي في قائمة استثنائية بمونديال 2026
ضبط المتهم بإنهاء حياة طالب حقوق بورسعيد قبل ساعات من امتحانه
بقيمة 106.3 مليار جنيه.. خطة النواب توافق على مشروع موازنة البرامج والأداء للهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2026/2027
خطة النواب توافق على موازنة البريد بقيمة 106.3 مليار جنيه للعام المالي 2026 /2027
بعد موافقة مجلس الوزراء.. تعرف على شروط ترقية الموظفين طبقا للقانون
تجديد حبس صبري نخنوخ وآخرين في واقعة البلطجة بالقاهرة الجديدة
رغم اتفاق وقف النار.. إسرائيل: القتال مستمر في لبنان
استشهاد 11 فلسطينيًا وإصابة 32 آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق بقطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عمرو عثمان: تنفيذ زيارات منزلية فى قرى حياة كريمة للتوعية بمخاطر الإدمان

اجتماع صندوق المخدرات
اجتماع صندوق المخدرات
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

 أكد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه سيتم تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية لعدد 3000 من الدعاة والقيادات الدينية لرفع كفاءتهم في تناول قضية المخدرات داخل الخطب واللقاءات والأنشطة المجتمعية، فضلًا عن تطوير دليل توعوي ديني بشكل مبسط يتناول تصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالتعاطي وآليات الوقاية والاكتشاف المبكر وتعميمه على الدعاة والقيادات الدينية والتوسع في تنفيذ الزيارات المنزلية للأسر في المناطق المطورة وقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " وتنفيذ 3000 ورشة حكي تتضمن أنشطة تفاعلية للأطفال لتنمية الوعى الوقائي بأضرار التدخين كما أنه جارى إنشاء مركز تدريب نموذجي لإعداد وتأهيل المتطوعين على أحدث التقنيات في تنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالتعاون مع محافظة الودى الجديد ،كذلك التوسع في تنفيذ حملات توعوية موجهة للسائقين حول مخاطر القيادة تحت تأثير المواد المخدرة وآثاره الصحية والمجتمعية والقانونية مع التوسع في أقسام الحجز الإلزامي لمرضى الإدمان وفقا للقواعد المعتمدة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس  إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن  الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق  جهود الصندوق خلال العام المالي 2025/2026 ،واعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للصندوق فى ضوء قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تنظيم صندوق مكافحة الإدمان بأن يكون هيئة عامة خدمية تتبع مجلس الوزراء، فضلا عن اعتماد خطة العمل للعام المقبل بحضور اللواء طبيب  إيهاب الباز مستشار الطب النفسي للقوات المسلحة، والمستشارة سالي الصعيدي مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة، والدكتور أيمن عباس رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية ،والكاتب الصحفي مدحت وهبه والمستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة الإدمان ،وممثل من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات و يحيى إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بوزارة المالية والدكتورة أميرة زكى ممثل وزارة التعليم العالى ، وأعضاء مجلس الإدارة وقيادات الصندوق ،وممثلي الوزارات والجهات المعنية .

عمرو عثمان مدير مكافحة وعلاج الإدمان الإدمان قضية المخدرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

هشام نصر: تعمدنا عدم الاستئناف على أحكام المحكمة الرياضية لهذا السبب

المتهم

ضبط مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية بعد واقعة فيديو ولية الأمر

توروب

بعد 8 ساعات داخل الأهلي.. توروب يغادر الجزيرة عقب توقيع التسوية

حالة الطقس

3 ظواهر جوية.. والأرصاد تحذر من طقس الخميس

سقوط اللودر أثناء عملية الانقاذ

كارثة إنقاذ تتحول لمأساة.. سقوط لودر خلال رفع سيارة من مياه الترعة بدمياط

الدواجن

عاودت الارتفاع .. أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس بالأسواق

الاهلي والزمالك

الأهلي يترقب.. أمير هشام يكشف مفاجأة عن وقف القيد التأديبي للزمالك

الباحثة

8 بنات يحملن الدكتوراه.. باحثة تروي قصة أم صنعت معجزة تعليمية

ترشيحاتنا

أرشيفية

تدهور بالقطاع الصحي في غزة.. “الصحة الفلسطينية” تعلن أضرارًا جسيمة بالمستشفيات

أرشيفية

طارق البرديسي: تصريحات ترامب بشأن إيران متناقضة وتفتقر للمنطق السياسي

أرشيفية

الجيش اللبناني : تعزيز السيطرة الأمنية في المناطق الحدودية

بالصور

علامة يظنها الكثيرون بسيطة.. خبير يحذر من عرض قد يكشف مرضا عصبيا قبل سنوات من تشخيصه

أعراض تشير إلى مرض باركنسون
أعراض تشير إلى مرض باركنسون
أعراض تشير إلى مرض باركنسون

هل تسبب التكنولوجيا والسوشيال ميديا في الإصابة باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD لدى الأطفال؟.. خبراء يوضحون

هل يسبب وقت الشاشة الطويل الإصابة بـ ADHD؟
هل يسبب وقت الشاشة الطويل الإصابة بـ ADHD؟
هل يسبب وقت الشاشة الطويل الإصابة بـ ADHD؟

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

طريقة عمل خبز بالثوم.. المقادير والطريقة

طريقة عمل خبز بالثوم
طريقة عمل خبز بالثوم
طريقة عمل خبز بالثوم

فيديو

زوجة عمر مرموش

من هي جيلان الجباس؟ ..زوجة عمر مرموش تخطف الأنظار بعد عقد القران

اختفاء عالمة أمريكية

بعد عام من انقطاع أخبارها.. كشف لغز اختفاء عاملة نووية أمريكية في غابة بنيو مكسيكو

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد