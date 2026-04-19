ترامب: إغلاق مضيق هرمز يكلف إيران 500 مليون دولار يوميا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إغلاق مضيق هرمز يكلف إيران 500 مليون دولار يوميا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

أهمية مضيق هرمز

يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث يمر عبره جزء كبير من إمدادات النفط والغاز، ما يجعله عنصرًا حاسمًا في استقرار أسواق الطاقة العالمية. ويربط المضيق بين الخليج العربي وبحر العرب، وتطل عليه كل من إيران وسلطنة عمان، ما يمنحه أهمية استراتيجية كبيرة.

وتزداد أهمية المضيق في ظل التوترات الإقليمية، إذ إن أي اضطراب في حركة الملاحة قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا، ويؤثر على الاقتصاد الدولي بشكل مباشر، خاصة مع محدودية البدائل لنقل هذه الكميات الضخمة من الطاقة.