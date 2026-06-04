إزالة 17حالة تعد على أملاك الدولة بنجع حمادي

واصلت الأجهزة التنفيذية بنجع حمادي، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، جهودها المكثفة للتصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، من خلال تنفيذ حملات إزالة موسعة بمختلف القرى التابعة للمركز.

وذلك في إطار الحفاظ على حقوق الدولة، واسترداد الأراضي المتعدي عليها، وفرض الانضباط، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وأسفرت جهود الحملة، تحت إشراف حسين الزمقان، رئيس المركز، عن إزالة 17 حالة تعدى بإجمالي مساحة بلغت 4291 مترًا مربعًا بعدد من القرى التابعة لمركز نجع حمادي، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتأكيد على عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.





وأوضح حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، بأن جهود الحملات بقرية السلامية، وتحت إشراف عماد محمود، رئيس الوحدة المحلية، تمكنت من تنفيذ 4 حالات إزالة بإجمالي مساحة 1575 مترًا مربعًا، شملت حالة تعدٍ عبارة عن سور من الشبك والزوايا الحديدية، بالإضافة إلى 3 حالات بناء أسوار بالطوب الأبيض البلوك ومونة الأسمنت، وتمت الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض.

وتابع زمقان، أن الوحدة المحلية لقرية هو، شهدت تنفيذ 10 حالات إزالة بإجمالي مساحة 1510 أمتار مربعة، بقيادة أحمد محمود، نائب رئيس مركز ومدينة نجع حمادي، وبمشاركة عرفان فكار، رئيس الوحدة المحلية بالقرية، حيث جرى إزالة أسوار مقامة على أراضي أملاك الدولة.



وفي قرية الغربي بهجورة، وبقيادة ناجح حلمي، رئيس مجلس القرية، تم تنفيذ 3 حالات إزالة بإجمالي مساحة 1206 أمتار مربعة، تمثلت في أسوار مشيدة بالطوب الأبيض البلوك ومونة الأسمنت وسملات وأعمدة خرسانية وكمرات بارتفاعات تجاوزت 3 أمتار، وتمت إزالتها بالكامل حتى سطح الأرض.

فيما أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، استمرار حملات الإزالة والمتابعة الميدانية للتصدي لأي تعديات مستقبلية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على أراضيها، ومنع البناء المخالف، وعدم التهاون مع أي محاولة للتعدي على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية.



