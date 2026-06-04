إقبال متزايد من الزوار والسائحين على متحف قناة السويس | صور

يشهد متحف قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية إقبالًا متزايدًا من الزوار والسائحين من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، ليواصل ترسيخ مكانته كأحد أبرز المعالم الثقافية والتاريخية التي توثق تاريخ المجرى الملاحي الأهم في العالم وتروي فصولًا مهمة من تاريخ مصر الحديث.

متحف قناة السويس.. قبلة الزوار من مختلف أنحاء العالم في قلب الإسماعيلية

وتوافدت أعداد كبيرة من الزوار على المتحف خلال الفترة الأخيرة، حيث حرص جمهور واسع من المصريين والعرب والأجانب على استكشاف ما يضمه من مقتنيات نادرة ووثائق تاريخية وصور أرشيفية ومعروضات مميزة، تسلط الضوء على تاريخ قناة السويس ومراحل إنشائها وتطورها، إلى جانب استعراض الدور المحوري الذي لعبته في حركة التجارة العالمية وفي الأحداث التاريخية التي شهدتها مصر عبر العقود.

ويمنح المتحف زواره تجربة ثقافية متكاملة تجمع بين المعرفة والترفيه، من خلال قاعات العرض الحديثة التي تقدم محتوى تاريخيًا ثريًا بأساليب تفاعلية مبتكرة، بما يساهم في تعزيز الوعي بتاريخ منطقة قناة السويس وإبراز قيمتها الحضارية والاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي.

ويعد المتحف أحد أهم الوجهات السياحية والثقافية بمحافظة الإسماعيلية، حيث يجسد ذاكرة المكان ويحافظ على التراث المرتبط بقناة السويس، التي كانت وما زالت شريانًا رئيسيًا للتجارة الدولية ورمزًا للإرادة المصرية.

وأكد القائمون على المتحف ترحيبهم الدائم بالزوار من مختلف دول العالم، مشيرين إلى حرصهم على تقديم تجربة سياحية وثقافية وتاريخية ثرية تترك أثرًا إيجابيًا لدى الزائر، وتمنحه فرصة فريدة للتعرف عن قرب على واحدة من أهم الحكايات الملهمة في تاريخ مصر والعالم.