بقيمة 106.3 مليار جنيه.. خطة النواب توافق على مشروع موازنة البرامج والأداء للهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2026/2027

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم الخميس برئاسة النائب مصطفى سالم علي مشروع موازنة البرامج والأداء للهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2026/2027 والمقدر ب106.3 مليار جنيه.

وكانت اللجنة وافقت خلال اجتماعها اليوم على موازنة ديوان عام وزارة الاتصالات للعام المالي 27/26 والتي بلغت إجمالي تقديراتها نحو 23.3 مليار جنيه مقابل 19.69 مليار جنيه مقدر فعلي للعام المالي الجاري.

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها أمس ، علي مشروع موازنة البرامج ولأداء فيما يخص جهات الديوان العام لوزارة التنمية المحلية للعام المالي 26/27.

وبلغت إجمالي تقديرات موازنة الديوان العام للوزارة نحو 4.487 مليار جنيه للعام المالي الجديد ، مقابل 4.4 مليار جنيه مقدر فعلي خلال العام الجاري.