تسريب صادم.. حجم بطارية آيفون 18 برو يختلف حسب بلدك

أشارت العديد من التسريبات إلى سعة بطارية هاتف آيفون 18 برو القادم من آبل، وتشير الأرقام إلى زيادة طفيفة فقط مقارنة بهاتف آيفون 17 برو.

مواصفات هاتف iPhone 18 Pro



بحسب المسرب الشهير "ديجيتال تشات ستيشن" على موقع ويبو ، تختبر آبل هاتف آيفون 18 برو ببطاريات ذات سعات مختلفة للنسختين الصينية والأمريكية، على غرار طرازات آيفون 17 برو من العام الماضي ووفقا للتسريبات فيعد من المتوقع أن تأتي النسخة الصينية مزودة ببطارية سعتها حوالي 4056 مللي أمبير، بينما النسخة الأمريكية مزودة ببطارية سعتها حوالي 4288 مللي أمبير.

أزالت آبل درج شريحة الذاكرة من هواتف آيفون الأمريكية بدءًا من سلسلة آيفون 14، بينما استمرت هواتف آيفون المباعة في الصين في تضمينه (باستثناء آيفون آير، فهو يدعم شريحة eSIM فقط في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الصين). وبدون الدرج، تستطيع آبل وضع بطارية أكبر قليلاً في المساحة الداخلية المتاحة، وهذا ما يفسر الفرق في السعة.

ففي الصين / شريحة SIM فعلية 3988 مللي أمبير 4056 مللي أمبير +68 مللي أمبير/ساعة، +1.7%

ـأما الولايات المتحدة / شريحة eSIM فقط 4252 مللي أمبير 4288 مللي أمبير +36 مللي أمبير/ساعة، +0.8%

على الجانب الاخر يعد من المتوقع أن يكون ارتفاع سعة بطارية آيفون 18 برو طفيفًا نسبيًا مقارنةً بالعام الماضي ومن المتوقع أن يكتسب الطراز الصيني حوالي 68 مللي أمبير/ساعة مقارنةً بآيفون 17 برو المزود بدرج شريحة SIM، بينما سيكتسب الطراز الأمريكي المزود بشريحة eSIM فقط حوالي 36 مللي أمبير/ساعة مقارنةً بآيفون 17 برو المماثل.

سعة بطارية هاتف iPhone 18 Pro Max

زعمت التسريبات إلى أن سعة بطارية هاتف iPhone 18 Pro Max ستصل إلى حوالي 5000 مللي أمبير/ساعة.

أشار المسرب إلى أن سعة البطارية ستكون حوالي 5000 مللي أمبير/ساعة للنسخة الصينية من الهاتف، وحوالي 5100 إلى 5200 مللي أمبير/ساعة للنسخ العالمية.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن التحسينات الطفيفة لا تعني بالضرورة تحسنًا طفيفًا في عمر البطارية، إذ من المتوقع أن تستفيد طرازات iPhone 18 Pro من شريحة A20 Pro الجديدة، التي ستستخدم تقنية TSMC المتطورة بدقة 2 نانومتر، ما يُفترض أن يجعلها أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة. ومن المرجح أيضًا أن تحصل هذه الأجهزة على مودم C2 من Apple، والذي قد يُساهم بدوره في تحسين عمر البطارية.

أما عن موعد الإطلاق فيعد من المتوقع إطلاق هاتفي iPhone 18 Pro و iPhone 18 Pro Max في شهر سبتمبر، ويتميزان بجزيرة ديناميكية أصغر، وتحكم مبسط بالكاميرا، وكاميرا رئيسية مطورة بفتحة عدسة متغيرة.