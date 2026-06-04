قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة مركبة قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال جنوب لبنان
إجمالي 6 مليون دولار.. تفاصيل 17 قضية كبدت خزينة الزمالك مبالغ طائلة
الزمالك خذلهم.. نجوم خسروا الرهان في الدوري| إيه الحكاية؟
إجراء جديد في الزمالك بعد إيقاف القيد.. سر استدعاء بدر حامد
محافظ الجيزة: تقارير دورية من الإدارات التعليمية لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية
منتدى الابتكار وريادة الأعمال: الاستثمار في الشركات الناشئة لم يعد خيارا
ثقافية الصحفيين تتضامن مع النقابات الفنية بشأن ما أُثير حول فيلم برشامة
ارتفاع البانيه مجدداً.. أسعار الفراخ اليوم بكام؟
بأسعار ثابتة وصرف مليون شكارة.. غرف عمليات بالزراعة لتذليل عقبات توزيع الأسمدة الصيفية
معلم لغة عربية: امتحان اعدادية الجيزة في مستوى الطالب "اللي مفتحش كتاب"
شاهد .. هدوء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 اليوم
بخط ملاحي يبدأ من ميناء سفاجا.. إطلاق شركة جديدة لإدارة وتشغيل السفن التجارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هل هاتفك منها؟..إليك القائمة الكاملة للهواتف المؤهلة لتحديث ColorOS 17

تحديث ColorOS 17
تحديث ColorOS 17
لمياء الياسين

سيعتمد التحديث البرمجي الرئيسي القادم من أوبو، ColorOS 17، على نظام Android 17. ونظرًا لتوقع إطلاق جوجل لنظام Android الجديد قريبًا، فمن المتوقع أن تستعد أوبو أيضًا للإعلان الرسمي عن ColorOS 17. وفي الوقت نفسه، يتساءل المستخدمون عما إذا كانت أجهزتهم مؤهلة لهذا التحديث الرئيسي.

تشير التسريبات الأولية إلى أن نظام ColorOS 17 سيكون تحديثًا هامًا للغاية، وليس مجرد تحديث سنوي بسيط، مما يزيد من الحماس.ويمكنك من خلال قائمة الهواتف التالية معرفة ما إذا كان جهاز Oppo الخاص بك من ضمنها.

أجهزة أوبو المؤهلة لتحديث ColorOS 17
 

سلسلة أوبو فايند إن

أوبو فايند N6
أوبو فايند N5
أوبو فايند إن 3
أوبو فايند إن 3 فليب
أوبو فايند إن 2
أوبو فايند إن 2 فليب
 

سلسلة أوبو فايند إكس

أوبو فايند إكس 9
أوبو فايند إكس 9 برو
أوبو فايند إكس 9 ألترا
أوبو فايند X9s
أوبو فايند إكس 8
أوبو فايند إكس 8 برو
أوبو فايند إكس 8 ألترا
أوبو فايند إكس 7
أوبو فايند إكس 7 ألترا
أوبو فايند إكس 6
أوبو فايندز X6 برو

 ColorOS 17


سلسلة أوبو رينو

اوبو رينو 15
أوبو رينو 15 برو
أوبو رينو 15 برو ميني
أوبو رينو 15 برو ماكس
أوبو رينو 15 إف
أوبو رينو 15 إف إس
اوبو رينو 14
أوبو رينو 14 برو
أوبو رينو 14 إف
اوبو رينو 13
أوبو رينو 13 برو
أوبو رينو 13 إف
أوبو رينو 13 إف 4 جي
اوبو رينو 12
أوبو رينو 12 برو
اوبو رينو 11
أوبو رينو 11 برو


سلسلة أوبو F

ممن لهم F33
أوبو إف 33 برو
أوبو F31
أوبو إف 31 برو
أوبو إف 31 برو+
أوبو F29
أوبو إف 29 برو
 

سلسلة أوبو K

أوبو K13
أوبو K13 توربو
أوبو K13 توربو برو
أوبو K13x
 

سلسلة أوبو باد

أوبو باد 5
أوبو باد 3
أوبو باد إس إي

ن نظام ColorOS 17 ColorOS 17 جهاز Oppo نظام Android 17 التحديث البرمجي إعلان الرسمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

هشام نصر: تعمدنا عدم الاستئناف على أحكام المحكمة الرياضية لهذا السبب

المتهم

ضبط مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية بعد واقعة فيديو ولية الأمر

حالة الطقس

3 ظواهر جوية.. والأرصاد تحذر من طقس الخميس

توروب

بعد 8 ساعات داخل الأهلي.. توروب يغادر الجزيرة عقب توقيع التسوية

سقوط اللودر أثناء عملية الانقاذ

كارثة إنقاذ تتحول لمأساة.. سقوط لودر خلال رفع سيارة من مياه الترعة بدمياط

الدواجن

عاودت الارتفاع .. أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس بالأسواق

الزمالك

هشام نصر: أعترف بوجود أخطاء داخل الزمالك.. وبنتحايل على حسين لبيب عشان يرد

الاهلي والزمالك

الأهلي يترقب.. أمير هشام يكشف مفاجأة عن وقف القيد التأديبي للزمالك

ترشيحاتنا

مصر والبرازيل

تاريخ مواجهات مصر والبرازيل قبل موقعة التحضير لكأس العالم 2026

خالد الغندور

خالد الغندور يثير الجدل بمنشور غامض في أحدث ظهور

الزمالك

شوبير : جمهور الزمالك لا يستحق الأزمات المتتالية

بالصور

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

طريقة عمل خبز بالثوم.. المقادير والطريقة

طريقة عمل خبز بالثوم
طريقة عمل خبز بالثوم
طريقة عمل خبز بالثوم

بـ بيضة واحدة.. طريقة عمل الكوكيز

بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز
بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز
بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز

بـ هاف ستومك.. عبير صبري تثير الجدل في أحدث ظهور

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

فيديو

زوجة عمر مرموش

من هي جيلان الجباس؟ ..زوجة عمر مرموش تخطف الأنظار بعد عقد القران

اختفاء عالمة أمريكية

بعد عام من انقطاع أخبارها.. كشف لغز اختفاء عاملة نووية أمريكية في غابة بنيو مكسيكو

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد