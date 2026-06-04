هل هاتفك منها؟..إليك القائمة الكاملة للهواتف المؤهلة لتحديث ColorOS 17

سيعتمد التحديث البرمجي الرئيسي القادم من أوبو، ColorOS 17، على نظام Android 17. ونظرًا لتوقع إطلاق جوجل لنظام Android الجديد قريبًا، فمن المتوقع أن تستعد أوبو أيضًا للإعلان الرسمي عن ColorOS 17. وفي الوقت نفسه، يتساءل المستخدمون عما إذا كانت أجهزتهم مؤهلة لهذا التحديث الرئيسي.
تشير التسريبات الأولية إلى أن نظام ColorOS 17 سيكون تحديثًا هامًا للغاية، وليس مجرد تحديث سنوي بسيط، مما يزيد من الحماس.ويمكنك من خلال قائمة الهواتف التالية معرفة ما إذا كان جهاز Oppo الخاص بك من ضمنها.
أجهزة أوبو المؤهلة لتحديث ColorOS 17
سلسلة أوبو فايند إن
أوبو فايند N6
أوبو فايند N5
أوبو فايند إن 3
أوبو فايند إن 3 فليب
أوبو فايند إن 2
أوبو فايند إن 2 فليب
سلسلة أوبو فايند إكس
أوبو فايند إكس 9
أوبو فايند إكس 9 برو
أوبو فايند إكس 9 ألترا
أوبو فايند X9s
أوبو فايند إكس 8
أوبو فايند إكس 8 برو
أوبو فايند إكس 8 ألترا
أوبو فايند إكس 7
أوبو فايند إكس 7 ألترا
أوبو فايند إكس 6
أوبو فايندز X6 برو
سلسلة أوبو رينو
اوبو رينو 15
أوبو رينو 15 برو
أوبو رينو 15 برو ميني
أوبو رينو 15 برو ماكس
أوبو رينو 15 إف
أوبو رينو 15 إف إس
اوبو رينو 14
أوبو رينو 14 برو
أوبو رينو 14 إف
اوبو رينو 13
أوبو رينو 13 برو
أوبو رينو 13 إف
أوبو رينو 13 إف 4 جي
اوبو رينو 12
أوبو رينو 12 برو
اوبو رينو 11
أوبو رينو 11 برو
سلسلة أوبو F
ممن لهم F33
أوبو إف 33 برو
أوبو F31
أوبو إف 31 برو
أوبو إف 31 برو+
أوبو F29
أوبو إف 29 برو
سلسلة أوبو K
أوبو K13
أوبو K13 توربو
أوبو K13 توربو برو
أوبو K13x
سلسلة أوبو باد
أوبو باد 5
أوبو باد 3
أوبو باد إس إي