بطارية ضخمة تكسر التوقعات.. هونر تطلق هاتف Honor X7e

أطلقت شركة Honor هاتفها الجديد Honor X7e، وهو هاتف ذكي جديد من الفئة الاقتصادية. يستهدف هذا الهاتف المستخدمين الذين يبحثون عن بطارية كبيرة، وبرمجيات حديثة، وميزات عملية للاستخدام اليومي، دون الحاجة إلى دفع سعر مرتفع. وقد تم الإعلان عنه بالفعل في أسواق خارجية مختارة، ومن المتوقع أن يصل إلى مناطق أخرى قريبًا.

مواصفات وميزات هاتف Honor X7e

يتميز هاتف Honor X7e بشاشة TFT LCD مقاس 6.61 بوصة بدقة HD+ تبلغ 1604 × 720 بكسل. تدعم الشاشة معدل تحديث 120 هرتز وتتضمن ميزات مريحة للعين مثل التعتيم الديناميكي. يعمل الجهاز بمعالج MediaTek Helio G81 Ultra مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت. كما توفر Honor تقنية توسيع ذاكرة الوصول العشوائي، مما يسمح للجهاز بالوصول إلى ذاكرة افتراضية إضافية عند الحاجة.

أما بالنسبة للتصوير، فقد زُوّد الهاتف الذكي بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر مساعد. وفي الأمام، توجد كاميرا بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

مواصفات وميزات هاتف Honor X7e



Honor X7e



من أبرز مميزات هذا الهاتف بطاريته. فبحسب السوق، يأتي هاتف Honor X7e ببطارية سعة 7000 مللي أمبير أو 7500 مللي أمبير، ويدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 45 واط. وتشمل الميزات الإضافية لتحديث MagicOS 10.0 المبني على نظام Android 16، وماسح بصمة جانبي، وخاصية فتح القفل بالوجه، ومقاومة للغبار ورذاذ الماء بمعيار IP64، وتقنية Bluetooth 5.1، ومنفذ USB Type-C، ومنفذ سماعة رأس 3.5 ملم. مع ذلك، لا يدعم هذا الجهاز تقنية الجيل الخامس 5G.

سعر وتوافر هاتف Honor X7e



في ماليزيا، يبلغ سعر هاتف Honor X7e بذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت 899 رينغيت ماليزي (حوالي 225 دولارًا أمريكيًا). ويتوفر بألوان مثل البرتقالي والأسود .