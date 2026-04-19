تعرف على توصيات مؤتمر دمياط للطاقة النظيفة والمتجددة 2026

ترأس الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم، لمتابعة تنفيذ توصيات مؤتمر " دمياط للطاقة النظيفة والمتجددة ٢٠٢٦" ، الذى اطلقته المحافظة منذ أقل من اسبوعين ، حيث جاء الاجتماع بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، و الأستاذ ياسر خاطر رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بدمياط وممثلين عن القطاع الخاص ومركز تحديث الصناعة وبنك مصر والبنك الأهلى، ومدينة دمياط للأثاث ومتخصصين بهذا المجال.

واستهل المحافظ، الاجتماع بتوجيه الشكر إلى جميع المشاركين بمبادرة المحافظة لترشيد استهلاك الكهرباء و استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، و الاستجابة السريعة لتنفيذ توصيات المبادرة، وذلك لتحقيق التكاتف والتكامل نحو مواجهة التداعيات الناجمة عن التحديات الإقليمية الراهنة ، وترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل للموارد والتوسع فى استخدام الطاقة المتجددة وعلى رأسها الطاقة الشمسية.

ولفت محافظ دمياط إلى أن توصيات المؤتمر تضمنت تشكيل خلية عمل ، والتى بصدد تنفيذها اليوم ، وذلك لاستخدام الهناجر والمصانع لوضع الواح طاقة شمسية بالتنسيق مع مركز تحديث الصناعة و المستثمرين والبنوك، وعلى هذا الصعيد،، ناقش " المحافظ " آلية تنفيذ تلك الاستراتيجية بمدينة دمياط للأثاث والمنطقة الحرة و المنطقة الصناعية، وذلك لتنفيذها تباعًا بالمبانى الحكومية ومنشآت القطاعات الأخرى ، حيث بحث كافة الإجراءات اللازمة والمعاينات ووضع خطة التنفيذ.

وأكد محافظ دمياط مجددًا على ضرورة تعزيز الاستفادة من التجارب الناجحة و دعم أهداف " دمياط محافظة خضراء مستدامة تعتمد على الطاقة النظيفة " ، والخروج بنموذج رائد يدعم الاقتصاد الأخضر ورؤى التنمية المستدامة.