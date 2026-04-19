ميناء دمياط: كبرى الخطوط الملاحية العالمية تسعى لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة بالميناء

استقبل اللواء بحرى طارق عدلي عبد الله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، بهادير أبول رئيس قطاع التشغيل لمنطقة شرق المتوسط بشركة Hapag-Lloyd العالمية، في زيارة تعكس اهتمام كبرى الخطوط الملاحية العالمية وشركاء النقل البحري باستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة بميناء دمياط، باعتباره أحد أهم الموانئ المحورية في حوض البحر المتوسط.

جاء ذلك بحضور اللواء بحري دكتور أحمد حمدي عبد العزيز نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل، و عدد من قيادات الهيئة.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الهيئة أن ميناء دمياط يمضي بخطى متسارعة نحو ترسيخ مكانته كمحور لوجستي إقليمي متكامل، في ضوء ما يشهده من تطوير شامل للبنية التحتية وتحديث مستمر لمنظومة التشغيل ضمن الخطة التى أرسى دعائمها الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل لتطوير كافة الموانئ المصرية ، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتعظيم دورها في دعم حركة التجارة العالمية.

كما شدد على أهمية الشراكة مع شركة “هاباج لويد”، باعتبارها أحد أهم الخطوط الملاحية العملاقة المتعاملة مع ميناء دمياط إلى جانب كونها أحد الأطراف الرئيسية في التحالف الدولي المشغل لمحطة الحاويات “تحيا مصر 1”، التي تمثل نقلة نوعية في قدرات الميناء التنافسية.

وشهدت الزيارة مناقشات موسعة تناولت أهم المزايا التنافسية التي يتمتع بها ميناء دمياط، والفرص الاستثمارية الواعدة، إلى جانب المشروعات القومية الجاري تنفيذها، وفي مقدمتها محطة الحاويات “تحيا مصر 1”، بما يعزز من قدرة الميناء على استيعاب الأجيال الحديثة من سفن الحاويات العملاقة، ويرسخ دوره كمركز محوري لحركة الترانزيت.

من جانبه، أعرب بهادير أبول عن تقديره لمستوى التطور الذي شهده الميناء، مشيدًا بكفاءة منظومة العمل وتكامل عناصرها، وأكد اهتمام شركة “هاباج لويد” بتعزيز تواجدها داخل ميناء دمياط خلال المرحلة المقبلة، في ظل ما يتيحه من فرص تشغيلية واستثمارية واعدة.