تعليم دمياط تؤكد: الالتزام بالمواظبة على الحضور اليومي بالمدارس

تفقد اليوم السبت، ياسـر عمـاره، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، مدرسة الشهيد وائل عبد الهادي عبد الجبار للتعليم الأساسي بقرية أم الرزق، التابعة لإدارة كفر سعد التعليمية، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة انضباط العملية التعليمية وضمان جودة الأداء داخل المدارس.

​وخلال جولته بالفصول الدراسية، حرص "وكيل الوزارة" على فتح لغة حوار مباشرة مع الطلاب، حيث ناقشهم بأسلوب تربوي فيما يتم شرحه من المقررات الدراسية، مطلعاً بشكل دقيق على سير أعمال التقييمات الشهرية والأسبوعية للتأكد من فاعلية القياس التربوي لمستوى التحصيل.

كما أولى "عمــاره" اهتماماً خاصاً بمتابعة مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب، موجهاً بضرورة تكثيف الجهود لدعم الطلاب في هذه المهارات الأساسية التي تمثل حجر الزاوية في مسيرتهم التعليمية.

​وفي ختام زيارته، وجه "وكيل الوزارة" رسالة تحفيزية للطلاب أكد فيها على أهمية المواظبة على الحضور اليومي للمدرسة باعتباره المسار الأمثل للنجاح والتفوق، مشدداً في الوقت ذاته على أن العملية التعليمية بمحافظة دمياط تسير بخطى ثابتة ومنتظمة وفقاً للخريطة الزمنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي، مع توفير كافة سبل الدعم لضمان بيئة تعليمية آمنة ومستقرة لجميع الطلاب.