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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من قلب نيويورك.. زاهي حواس يستعرض أحدث اكتشافات توت عنخ آمون ووادي الملوك

زاهي حواس
زاهي حواس
محمد الاسكندرانى

يلقي عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس محاضرة أثرية وثقافية كبرى في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك يوم الأحد الموافق 7 يونيو 2026، والتي تُعد المحطة الأبرز في جولاته الخارجية للترويج للحضارة المصرية القديمة.

 

أسرار الفراعنة 

تأتي هذه المحاضرة العالمية تحت عنوان "أسرار الفراعنة" (Secrets of the Pharaohs)، لتسليط الضوء على الاكتشافات الأثرية الأخيرة ومستجدات البحث العلمي في علم المصريات. ومن المقرر أن يستعرض الدكتور حواس تفاصيل مذهلة تُكشف لأول مرة عن أسرار الملك الذهبي توت عنخ آمون، بالإضافة إلى أحدث الاكتشافات المحيطة بالأهرامات وداخل منطقة وادي الملوك الأثرية بالأقصر.

ويشهد الحدث اهتماماً واسعاً ترقباً لحضور حاشد من الجاليات العربية والمجتمع الأمريكي من عشاق التراث الفرعوني. وجاء تنظيم هذه الفعالية بالتعاون مع شركة "هابي ترافيلز" (Happy Travels)، وتحت إشراف الأستاذ هابي فهمي (Happy Fahmy) في الولايات المتحدة لتنسيق واستقبال الحاضرين وتوفير المعلومات الخاصة باللقاء.

ويواصل الدكتور زاهي حواس من خلال هذه المحاضرة المرتقبة ممارسة دوره الرائد كأبرز قوى ناعمة لمصر في الخارج، مستغلاً الشغف العالمي المتزايد بالحضارة المصرية لتوجيه رسائل هامة تؤكد على أمن وأمان المقاصد السياحية المصرية، ودعوة الأوساط الثقافية والعلمية في أمريكا لزيارة مصر ومتابعة افتتاح المشروعات الأثرية الكبرى.

زاهي حواس حواس مصر الآثار الدكتور زاهي حواس

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