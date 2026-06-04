تنطلق السبت... انتهاء استعدادات امتحانات الإعدادية في الإسكندرية

كثفت محافظة الإسكندرية استعداداتها لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025 / 2026.

الانتهاء الكامل من جميع تجهيزات الامتحانات

وأعلن المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، الانتهاء الكامل من جميع تجهيزات الامتحانات، والمقرر انطلاقها يوم السبت الموافق 6 يونيو 2026، على أن تستمر حتى يوم الخميس 11 يونيو 2026، مؤكداً حرص المحافظة على توفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات للفصل الدراسي الثاني 111652 طالبًا وطالبة، منهم 56979 بنين، و 54673 بنات، موزعين على 333 لجنة امتحانية، بإجمالي عدد ملاحظين يبلغ عددهم 14506.

وشدد محافظ الإسكندرية على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والتنظيمية داخل اللجان، والتي تشمل أعمال التطهير والتعقيم المستمر، وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة، واستخدام أجهزة الكشف الحراري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حال رصد أي حالات مرضية، فضلًا عن التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأحياء والمرافق لضمان سير العملية الامتحانية في أجواء هادئة ومنظمة.

كما وجه محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء وشركات النظافة برفع كفاءة مستوى النظافة بمحيط المدارس، والتعامل الفوري مع أي مخلفات، إلى جانب التحفظ على مكبرات الصوت ومصادر الإزعاج، بما يسهم في تهيئة مناخ مناسب للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

في السياق ذاته، عقد الدكتور/ عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم، اجتماعًا موسعًا مع قيادات المديرية ومديري الإدارات التعليمية، لمراجعة الاستعدادات النهائية والتأكيد على الالتزام بكافة الضوابط والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأكد مدير المديرية أن امتحانات الشهادة الإعدادية ستُعقد بنظام "البوكليت"، مع تطبيق منظومة تأمين متكاملة، حيث تمتلك كل لجنه امتحانية كوداً خاصاً بها، وتحتوي أوراق الأسئلة على ثلاث وسائل تأمين، ويتم تسليمها داخل مظاريف مغلقة وجاهزة للتوزيع المباشر داخل اللجان.

وأشار إلى اتخاذ إجراءات رقابية مشددة، من بينها استخدام كاميرات المراقبة، مع التشديد التام على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة سواء للطلاب أو الملاحظين، والتعامل الحاسم مع أي مخالفات وفقًا للقانون.

كما شدد على أهمية الالتزام بالتوقيتات المحددة لتوزيع الأسئلة، وعدم تصوير أوراق الامتحانات تحت أي ظرف، مؤكدًا أن أي تجاوز سيتم مواجهته بإجراءات قانونية رادعة.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على جاهزية جميع اللجان من حيث البنية الأساسية والتجهيزات، بما يشمل المقاعد والإضاءة والتهوية، لضمان توفير بيئة مناسبة تُمكّن الطلاب من أداء امتحاناتهم في أجواء يسودها الانضباط والطمأنينة.

ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة الإسكندرية ومديرية التربية والتعليم على دعم العملية التعليمية، وتعزيز منظومة الامتحانات بما يحقق العدالة والنزاهة، ويكفل للطلاب أداء امتحاناتهم في بيئة مستقرة وآمنة.