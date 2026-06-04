بزيادات تصل لـ 30% للصحة والتعليم.. رئيس الوزراء يُعلن ملامح الموازنة العامة الجديدة

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إن الاقتصاد المصري يسير بثبات، وهناك زيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 29% دون أي أعباء جديدة .

وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم أنه مع بداية العام المالي الجديد سوف يشهد حزم ضريبية وجمركية وعقارية بعد إقرار البرلمان عدد من القوانين المرسلة من الحكومة .

وأوضح مدبولي أنه سيتم بدء تنفيذ الموازنة الجديدة فور موافقة البرلمان عليها لافتا إلى أنه الموازنة تتضمن زيادة مخصصات الصحة والتعليم مشيرا الي أن هناك 30% زيادة للصحة و20% للتعليم كما أنها تتضمن 47.5 مليار جنيه لتأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة.

وأضاف أن الموازنة بها 90مليار جنيه لمساعدة الصناعة وريادة الأعمال و48 مليار جنيه لرد أعباء التصدير .

وذكر مدبولي في بداية المؤتمر أن الدولة المصرية تقوم بجهود كبير في استمرار عملية الوساطة بين أمريكا وإيران لوقف التصعيد نهائي .



وأشار رئيس الوزراء للاتصال الهاتفيّ الذي تلقاه الرئيس من الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، والذي تم خلاله تناول المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرا لإشادة الرئيس بالتقارب الكبير في المواقف بين مصر وفرنسا إزاء العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك، والدعم الفرنسي لجهود التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وللأزمة في لبنان، فضلا عن تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا.



وأكد رئيس الوزراء رفض التصعيد الذي وقع علي البحرين والكويت لافتا إلى ان مصر تدعم دول الخليج والعربية ضد اي عدوان.