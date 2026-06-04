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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة الأقصر تتفقد امتحانات نهاية العام بكلية الفنون الجميلة

رئيس جامعة الأقصر تتفقد امتحانات نهاية العام بكلية الفنون الجميلة وتؤكد: توفير الأجواء المناسبة للطلاب
رئيس جامعة الأقصر تتفقد امتحانات نهاية العام بكلية الفنون الجميلة وتؤكد: توفير الأجواء المناسبة للطلاب
شمس يونس


تفقدت  الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس جامعة الأقصر، اليوم الخميس،  سير امتحانات نهاية العام الدراسي بكلية الفنون الجميلة، ويرافقها الدكتور أحمد حمدي عبد الحارس، وكيل الكليةلشئون التعليم والطلاب؛ للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.

وخلال جولتها، تابعت رئيس الجامعة اللجان الامتحانية بمختلف الأقسام، واستمعت إلى آراء الطلاب حول مستوى الامتحانات ومدى توافقها مع المقررات الدراسية، مؤكدة ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، وتوفير بيئة مناسبة تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم في أجواء من الهدوء والانضباط.

وشددت الدكتورة صابرين عبدالجليل على أهمية تواجد أعضاء هيئة التدريس والملاحظين داخل اللجان، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تواجه الطلاب، بما يضمن حسن سير الامتحانات وانتظامها.

وأكدت رئيس الجامعة حرص إدارة الجامعة على المتابعة المستمرة لأعمال الامتحانات بمختلف الكليات، لضمان سيرها بصورة منتظمة وتحقيق أعلى درجات الجودة والانضباط.

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