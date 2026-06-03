المرشدين السياحيين بالأقصر تناقش تأسيس لجنة للدفاع عن المهنة

يناقش مجلس نقابة المرشدين السياحيين بالأقصر، مناقشة بعض الأمور الهامه سيتم عرضها الاسبوع المقبل لإيجاد حلول حاسمه، بالإضافة إلى مشكلة عدم اصدار ترخيص وزارة السياحة المميكن إلى الآن.

ترخيص وزارة السياحة



أوضحت نقابة المرشدين السياحيين بالأقصر، أن سيتم مناقشة تأسيس لجنة الدفاع عن المهنة من الدخلاء، لافتة أن ذلك عقب العديد من الممارسين للارشاد السياحي دون وجه حق.



يذكر أن المادة رقم 17 في القانون 121 لسنة 1983 تنص على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يمارس مهنة الإرشاد السياحي دون أن يحصل على الترخيص المطلوب والمنصوص عليه في القانون، وتتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

نص قانون في شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم، علي أن المرشد السياحي هو الشخص الذي يتولى الشرح والإرشاد للسائح في أماكن الآثار أو المتاحف أو المعارض مقابل أجر.

كما حظر القانون ممارسة مهنة الإرشاد السياحي إلا لمن كان حاصلا على ترخيص بذلك من وزارة السياحة، ومقيدا بجدول نقابة المرشدين السياحيين وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم طلب الترخيص وإصدارة.