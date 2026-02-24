نقيب المرشدين السياحيين يوضح موقف النقابة من رسم مرشد على هرم أثري بسقارة

علق سمير عبد الوهاب، نقيب المرشدين السياحيين، على واقعة مرشد سياحي كتب بالطباشير على هرم أثري بسقارة، مؤكدًا أن المرشد السياحي هو أكثر الأشخاص معرفة بأهمية الآثار.

وأضاف نقيب المرشدين السياحيين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، أن الزميل الذي وقع منه هذا الموقف كان في ظروف غير طبيعية، وأنه طوال السنوات الأربع الأخيرة يجلس بدون عمل.

ولفت إلى أن ما فعله غير صحيح، وهذا الشخص قدم اعتذارًا، مشيرًا إلى أن الآثار هي من تحدد حجم المشكلة وطريقة حلها.

وأشار إلى أن النقابة تقف بجوار الزميل، ووفرت له أحد محامي النقابة، وتم توصيل وجهة نظره للنيابة، وتم الإفراج عنه.