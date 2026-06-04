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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ورش فنية وأمسيات شعرية ومحاضرات توعوية بثقافة الأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

شهد فرع ثقافة الأقصر سلسلة من اللقاءات التوعوية والفعاليات الثقافية المتنوعة، ضمن أجندة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة ، وفي إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر الوعي بالمحافظات.

شهد الفرع عددا من المحاضرات واللقاءات التوعوية
حيث، نظم قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان " دمج ذوي القدرات الخاصة" ألقاها عمرو عبد الصبور أوضح من خلالها الحديث عن دمج ذوي القدرات الخاصة لم يعد  قضية إنسانية فحسب، بل أصبح معيارا حقيقيًا لمدى تقدم المجتمعات ورقيها، فالمجتمع الذي ينجح في احتواء جميع أفراده، مهما اختلفت قدراتهم الجسدية أو الحسية أو الذهنية، هو مجتمع يؤمن بالإنسان أولًا، ويدرك أن الاختلاف ليس نقصًا، بل تنوع يثري الحياة ويمنحها أبعادًا أكثر عمقا وعدالة، و في سياق متصل أقيمت مكتبه الطفل والشباب بالرزيقات بحري محاضره بعنوان" واجهه الوطن" حاضرتها ورده حسن موضحة الوطن ليس مجرد ارض نعيش عليها بل تاريخ و هويه وثقافه وانتماء، و مفهوم كلمه واجهه الوطن، و كيف يكون الإنسان واجهه لوطنه.

ومن ضمن أنشطة فرع ثقافة الأقصر برئاسة محمد رجب  ، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي بإشراف محمود عبد الوهاب، نظم قصر ثقافة الطارف محاضره بعنوان "دور العامل في نهضه المجتمع" ألقاها  الدكتور علاء النجار مشيرا إلى مفهوم العامل في المجتمع، و نطاق الأعمال التي يقوم بها العامل، أثر العامل في نهضة المجتمع، كما أعد فقرة إنشاد ديني وقصيده بعنوان (جاء الحياة) ألقاها علي سيد ،. تلاها  محاضره بعنوان (الأضحية وقصه الذبيحة) ألقاها الشيخ حسان محمد تحدث عن الأضحية هى سنه عن النبي صل الله عليه وسلم، و تكون الأضحية بعد صلاه العيد، و الاضحيه جاءت بعد فدا سيدنا ابراهيم لأبنه سيدنا إسماعيل عليهما السلام، قصه الذبيح تعلمنا أن رؤيه الأنبياء حق كما نظم قصر ثقافة حسن فتحي  "مواجهة السلوك العدوانى عند الاطفال "ألقاها العادلي حسان  وكيل ثقافي بمعهد فتيات القرنة الأزهري متحدثا عن مواجهة السلوك العدوانى عند الأطفال يجب ضبط النفس ، و تسمية المشاعر تساعد الطفل على التعرف على مشاعرة، الحوار الهادىء تحدث معهم عن السلوكيات الخاطئة فى وقت الهدوء واوضح أن الضرب يؤذى الآخرين، كما أشار إذا استمر السلوك العدوانى فقد يكون الطفل يعانى من القلق او اضطراب سلوكى يتطلب العلاج.

اما الجانب الفني اقيم بيت ثقافة الأقالته أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي و قدم قصيدة ما تيسر من أبجدية العشق،و اقيم  قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر أحمد العراقي وقصيدة بعنوان مفيش" نسيان"، و الشاعر محمود مرعي قدم قصيدة بعنوان "حضور"، كما أعد  قسم الفنون التشكيلية بالقصر ورشة فنية بعنوان ( عمل سبحه)تدريب رنا محمد أخصائي فنون تشكيلية.

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