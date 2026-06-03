وكيل صحة الأقصر يتابع انتظام الخدمات بإسنا ويتفقد القافلة العلاجية بنجع غريب

أجرى الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، جولة تفقدية بإدارة إسنا الصحية لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الأداء بالمنشآت الصحية والقوافل العلاجية، وذلك بمرافقة الدكتور زكريا حداد مدير إدارة إسنا الصحية، والدكتور بيشوي وليم مدير إدارة متابعة المديريات.

استهل وكيل الوزارة جولته بالمرور على مخزن التطعيمات بالإدارة، حيث تابع انتظام سلسلة التبريد ومدى الالتزام بالاشتراطات الفنية الخاصة بحفظ التطعيمات، كما اطمأن على تواجد الطاقم الطبي، وراجع خطة الطوارئ، وأعمال تجهيز المخزن تمهيدًا لاعتماده من قبل هيئة الدواء المصرية وفقًا للضوابط والتعليمات الوزارية.

كما التقى بعدد من المواطنين المترددين على لجنة القومسيون الطبي الخاصة بمبادرة "تكافل وكرامة"، الذين أعربوا عن رضاهم عن مستوى الخدمات وسرعة إنجاز الإجراءات.

وشملت الجولة المرور على مكتب صحة إسنا، حيث تم التأكد من انتظام العمل وتواجد الفرق الطبية بالكامل، ومتابعة جلسات التطعيمات والتأكد من توافر الجرعات الروتينية، إلى جانب مراجعة أعمال تسجيل المواليد والوفيات واستخراج الشهادات الصحية، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات المنظمة للعمل وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة عالية.

وفي سياق متصل، تفقد وكيل الوزارة أعمال القافلة الطبية العلاجية المقامة بنجع غريب التابعة لإدارة إسنا الصحية، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، حيث اطمأن على أداء مختلف عيادات القافلة ومستوى الرعاية المقدمة للمترددين.

وتأتي القافلة ضمن جهود مديرية الشؤون الصحية بالأقصر لتوسيع نطاق الخدمات الطبية والوصول بها إلى مختلف المدن والقرى، وذلك بمتابعة الدكتورة نهاد نصر الدين، منسق عام القوافل العلاجية بالمديرية.

وأوضح وكيل الوزارة أن القافلة ضمت عددًا من التخصصات الطبية شملت الباطنة، والأطفال، والجراحة العامة، والجلدية، والعظام، والنساء والتوليد، وتنظيم الأسرة، بما يضمن تقديم خدمة طبية متكاملة بالمجان للمواطنين، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 410 حالات، وصرف العلاج لـ405 منتفعين، وإجراء 71 تحليلًا طبيًا و6 حالات أشعة، إلى جانب تقديم خدمات تنظيم الأسرة والكشف بمختلف التخصصات.

وأكد الدكتور أحمد أبو العطا استمرار تكثيف المتابعة الميدانية وتنفيذ القوافل الطبية العلاجية بالمناطق الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات الدولة ووزارة الصحة والسكان، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وضمان وصول الرعاية الطبية لجميع المواطنين.