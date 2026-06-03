مصرع شاب وجارٍ البحث عن آخر إثر سقوط دراجتين ناريتين في ترعة الرمادي بإسنا جنوب الأقصر

لقي شاب مصرعه، فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها للبحث عن شاب آخر، إثر حادث تصادم دراجتين ناريتين وسقوطهما في ترعة مياه الرمادي بجوار كوبري الدير بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بالقرب من كوبري الدير، ما أدى إلى سقوط قائديهما داخل ترعة الرمادي.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية والدفاع المدني والإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، لمتابعة أعمال البحث والإنقاذ.

وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثمان الشاب احدهما ، حيث جرى نقله إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري عمليات التمشيط والبحث داخل الترعة للعثور على الشاب الآخر وسط متابعة من الأجهزة المعنية وأهالي المنطقة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت أعمالها للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.