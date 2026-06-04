محافظ الجيزة يتابع انتظام العمل بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بحى الهرم

اطمأن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الجيزة على كفاءة منظومة العمل المتبعة داخل المراكز التكنولوجيا، وكذا مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة الإستجابة لمتطلباتهم والرد على استفساراتهم بشأن الطلبات المقدمة لهم، وذلك خلال متابعة المحافظ لسير العمل بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بحى الهرم.

وخلال تواجده بداخل المركز التكنولوجى حرص المحافظ على الإستعلام من المواطنين عن مدى رضائهم عن مستوى الخدمات وسرعة البت بطلباتهم بشأن ملفات التصالح على مخالفات البناء مشدداً على رئيس حى الهرم بضرورة المتابعة الدورية للعمل بالمركز وتوفير العدد الكافى من العاملين باللجان الفنية ومكتب الإستعلام لسرعة إنهاء الطلبات والرد على إستفسارات وتساؤولات المواطنين المترددين على خدمات المركز.

وفى إستجابة فورية لطلب المواطنين وجه المحافظ رئيس الحى بتكليف نائبه لشئون التصالح ببحث عدد من الطلبات مع المديريات والأجهزة المعنية لبيان موقفها من تلك الملفات وإعلام أصحابها لتمكينهم من إستيفاء مستنداتهم.