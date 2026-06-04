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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حياة كريمة.. تفاصيل جولة محافظ الإسكندرية بمشروعات المبادرة الرئاسية

جولة لمشروعات حياة كريمة بالإسكندرية
جولة لمشروعات حياة كريمة بالإسكندرية
أحمد بسيوني

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة برج العرب، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظة، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

المحافظ يتفقد عددًا من الشوارع الرئيسية والفرعية

وخلال الجولة، تفقد المحافظ عددًا من الشوارع الرئيسية والفرعية، لمتابعة موقف أعمال "إعادة الشيء لأصله" بالشوارع التي شهدت تنفيذ مشروعات البنية التحتية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ووجّه المحافظ بضرورة التنسيق الكامل والفوري بين جميع الجهات المعنية والشركات المنفذة، للانتهاء من أعمال الرصف وإعادة الشيء لأصله فور الانتهاء من تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع وتيسير الحركة المرورية للمواطنين.

كما شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية الهادفة إلى تطوير الريف المصري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي مركز ومدينة برج العرب.

كما تفقد المحافظ محطة صرف صحي "البرج 2"، والتي تُعد أحد المشروعات الحيوية الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز ومدينة برج العرب.

واستمع المحافظ، خلال الجولة، إلى شرح تفصيلي حول الموقف التنفيذي للمحطة، والتي تأتي ضمن منظومة متكاملة لتطوير خدمات الصرف الصحي بمركز ومدينة برج العرب.

ووجّه محافظ الإسكندرية مسؤولي شركة الصرف الصحي بأنه في حال سداد المواطن قيمة الوصلة المنزلية بالكامل، يتم تفعيل وتشغيل الوصلة فورًا على الشبكة. كما أعلن عن إمكانية طلب المواطنين لخدمة "الكسح المنزلي" مجانًا من الشركة عند الحاجة، في حالة سداد قيمة الوصلة بالكامل، بعد أن كانت تُقدم بمقابل مادي خلال الفترة الماضية لحين التشغيل الكامل للمنظومة.

ومن الجدير بالذكر أن مشروعات "حياة كريمة" في المنطقة تضم 19 محطة رفع للصرف الصحي، ومحطتي معالجة لمياه الصرف الصحي، وشبكات صرف صحي بأطوال إجمالية تصل إلى 240 كم، وتنفيذ 1037 وصلة منزلية، لخدمة ما يقرب من 100 ألف نسمة من قاطني مركز ومدينة برج العرب.

جاءت الجولة بحضور الدكتور محمود عيسى، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس سامي قنديل، رئيس شركة الصرف الصحي، والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ: النائب عبد الله سعداوي راغب، والنائب صالح عبد المنعم راغب، والنائب محمد طارق عبد المعين، والمهندسة نهى خليفة، رئيس مركز ومدينة برج العرب، الاستاذة إيمان جابر، رئيس حي العامرية أول، والأستاذ محمد فتحي، رئيس حي العامرية ثان، ومسؤولي شركة الصرف الصحي بالإسكندرية.


 

الإسكندرية جولة ميدانية متابعة مستمرة مشروعات خدمية تنموية

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