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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي: التوسع في إنتاج أدوية السرطان وتوطين المواد الخام الدوائية لأول مرة بمصر

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمد البدوي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تمضي بخطوات متسارعة نحو تطوير صناعة الدواء المصرية، من خلال رفع كفاءة الشركات الوطنية العاملة في القطاع وزيادة قدراتها الإنتاجية وتعزيز حصتها السوقية، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية احتياجات السوق المحلية.

أنواع جديدة ومتخصصة من الأدوية

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إن الحكومة تعمل على دعم توسعات شركات الدواء الوطنية لتشمل إنتاج أنواع جديدة ومتخصصة من الأدوية، وعلى رأسها الأدوية المستخدمة في علاج الأورام والسرطان، بما يعزز من قدرة الدولة على توفير هذه المستحضرات الحيوية للمواطنين.

وأضاف رئيس الوزراء أن أحد أهم المحاور التي تعمل عليها الدولة حاليًا يتمثل في توطين صناعة المواد الخام الدوائية، مشيرًا إلى أن مصر تستهدف لأول مرة إنشاء مصنع متخصص لإنتاج المواد الخام التي تدخل في صناعة الدواء، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الأمن الدوائي المصري.

 

إنتاج المواد الخام الدوائية

وأوضح أن إنتاج المواد الخام الدوائية يمثل تحديًا عالميًا في ظل احتكار عدد محدود من الدول لهذه الصناعة، وهو ما يدفع الدولة المصرية إلى الاستثمار بقوة في هذا المجال لضمان استدامة الإنتاج الدوائي وتوفير احتياجات السوق المحلية.

 

ملف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وفي سياق آخر، كشف رئيس الوزراء عن تقدم كبير في ملف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أن الحكومة ناقشت خلال الفترة الماضية عدداً من المشروعات الجديدة الخاصة بإنشاء مراكز توزيع لوجستية عالمية داخل المنطقة.

وأشار مدبولي إلى وجود استثمارات أجنبية جادة تقدمت بعروض لإنشاء هذه المراكز، لافتًا إلى أن أكثر من شركة دولية أبدت رغبتها في الاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحويل المنطقة إلى مركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن الحكومة عقدت اجتماعات مكثفة خلال الأسبوع الجاري مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والوزراء المعنيين، وتم خلالها مناقشة الإجراءات النهائية الخاصة بأول مركز توزيع لوجستي، تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق نهائي والإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة مصر

وشدد رئيس الوزراء على أن هذه المشروعات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة مصر كمحور إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي الفريد لقناة السويس في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

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