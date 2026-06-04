مدبولي: التعليم على رأس أولويات الحكومة.. وتوجيهات رئاسية بتعزيز الشراكات الدولية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تضع ملف التعليم في صدارة أجندة عملها، باعتباره أحد أهم المحاور الرئيسية لبناء الإنسان المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح مدبولي، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الشراكات الدولية وإنشاء أفرع للجامعات الأجنبية، بما يسهم في بناء نموذج حديث للشراكات العابرة للحدود، وتعظيم العائد الاقتصادي، ورفع التصنيف الدولي للمؤسسات التعليمية المصرية.

تعزيز تنافسية الجامعات المصرية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على مواكبة المتغيرات العالمية في قطاع التعليم، سواء قبل الجامعي أو الجامعي، مع الاستمرار في دعم البحث العلمي والابتكار، وتعزيز تنافسية الجامعات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

ربط التعليم بسوق العمل

وأضاف مدبولي أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتطوير برامج التدريب وتنمية المهارات داخل الجامعات، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية، مؤكدًا أن التعليم يمثل الركيزة الأساسية لبناء الكوادر القادرة على قيادة المستقبل.