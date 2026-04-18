إجراء أول عملية جراحية بمناظير الركبة بمستشفى رأس البر المركزي

قام فريق من أطباء جراحة ومناظير العظام ، بمستشفى راس البر المركزى، بإجراء منظار تشخيصي علاجي دقيق لمريض ٣٦ سنة يعاني من قطع مكتمل بالغضروف الداخلي للركبه اليمنى مع قرحه في الغضروف المبطن لعظمه الفخذ وتم عمل تشذيب للغضروف المقطوع مع كحت للقرحة.

وقام بالعملية الدكتور هيثم محمد موسي استشاري جراحه العظام ،بمساعدة الدكتور عبد الرحمن ناصر نائب القسم، وقد باشر التخدير الدكتور حازم عبد العزيز استشاري التخدير.



جاء ذلك تحت رعاية معالي الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط ، وتحت إشراف وتوجيهات السيد الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط والدكتور احمد خليل وكيل المديرية للطب العلاجي و الدكتور أحمد عريف ، مدير مستشفي رأس البر المركزي .



وفي إطار التطور المستمر في خدمات المستشفى الجراحية الدقيقة بعد الانتهاء من رفع الكفاءة.