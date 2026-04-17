غلق وتشميع 30 محلاً ووحدات بدون ترخيص بدمياط الجديده

واصل جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، حملاته المكثفة لغلق وتشميع المحلات التجارية والوحدات السكنية المخالفة بالمدينة.

أعلن المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إن اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات والغلق والإخلاء الإداري، بالتعاون مع قسم شرطة التعمير، شنت حملات موسعة أسفرت عن غلق وتشميع ( 30 )محلاً تجاريًا ووحدات سكنية تزاول نشاطها بدون ترخيص داخل نطاق الحيين الرابع والخامس بالمدينة.

أوضح رئيس جهاز دمياط الجديدة، أن قرارات الغلق جاءت لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية، حيث تبين ممارسة أنشطة مهنية وتجارية داخل العمارات السكنية أو الجراجات أو الأراضي غير المخصصة لذلك، دون الحصول على الموافقات اللازمة.

وفى سياق متصل حذر رئيس الجهاز، أصحاب المحال التجارية والوحدات السكنية المخالفة من إعادة فتحها دون الرجوع إلى الإدارات المعنية بالجهاز لتوفيق أوضاعهم القانونية، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي محاولة لفض “الشمع الأحمر” أو مخالفة قرارات الغلق.

أكد المهندس أشرف فتحي، إستمرار تنفيذ الحملات بصفة دورية للتصدي بحزم لأي مظاهر للعشوائية والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى لمدينة دمياط الجديدة.

أشار إلى أن الحملات نُفذت تحت إشراف المهندس عاصم اللبان، نائب رئيس الجهاز، المهندس عبد الله موسى المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية، وأحمد مشادى مدير إدارة الأمن، والعميد يحيى الشاذلي رئيس قطاع شرطة التعمير لمدن شرق، والرائد هشام عبد العزيز رئيس قسم شرطة التعمير، والمقدم أحمد خطاب رئيس مباحث قسم شرطة التعمير، وعدد من مسئولي الجهاز وأعضاء لجنة إزالة الإشغالات.