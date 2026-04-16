تحرير 60 محضرا تموينيا بأسواق دمياط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط بإشراف مجدى عبدالكريم عامر وكيل وزارة التموين بدمياط حملة مكبرة، لتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية والرقابة على الأسواق.

وتهدف الحملة إلى ضبط الاسعار والمخالفات وتشديد الرقابة علي كافة مستودعات البوتاجاز لضمان توفير اسطوانة البوتاجاز للمواطنين وتشديد الرقابة على توزيع الحصص والحد من الغش والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه بدائرة المحافظة.

أسفرت الحملات التموينية عن تحرير 60 محضر تموين.

ونبه مجدى عبدالكريم عامر وكيل الوزارة بتكثيف الحملات التموينية وضبط المخالفين واتخاذ اللازم قانونا.