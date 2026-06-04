قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلافات جيرة.. ملابسات معركة بالشوم والحجارة في نجع حمادي
صلاح عبد الله يداعب نادية الجندي: أنا صلاح عبد الله والأجر على الله
آلام المفاصل بعد الخمسين ليست بسبب شيخوخة.. تمارين تقوي العظام وتخفف خشونة الركبة
لمواجهة زيادة استهلاك الكهرباء.. الوزراء يعلن خطة طوارئ لتأمين احتياجات طاقة "الصيف الاستثنائي"
مدبولي يعلن إجراءات غير مسبوقة لضبط اللجان وتوفير الراحة للطلاب
مدبولي: حوافز خاصة لتشجيع المواطنين والمصانع على استخدام طاقة المتجددة
رئيس الوزراء: مواقف مصر راسخة لإقرار السلم والأمن في المنطقة ووقف الصراعات
علاء الدين تحصد المركز الثاني في جائزة يحيى زهران للإخراج الصحفي
رئيس الوزراء يكشف موعد تحويل الدعم من عيني لنقدي ونظام تقسيم الشرائح
مدبولي: زيادة تحويلات المصريين بالخارج تؤكد الثقة في صلابة الاقتصاد المصري
ردا على المفاوضات.. حزب الله يهدد بتخريب لبنان وعدم استقراره وإحداث الفتنة
لبنان.. حزب الله: نتيجة المفاوضات المباشرة العبثية والمذلة للبنان مرفوضة جملة وتفصيلا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي: نتنياهو تحفظ على مقترح لتوسيع العملية البرية في لبنان تحت ضغوط أمريكية

إذاعة الجيش الإسرائيلي: نتنياهو تحفظ على مقترح لتوسيع العملية البرية في لبنان تحت ضغوط أمريكية
إذاعة الجيش الإسرائيلي: نتنياهو تحفظ على مقترح لتوسيع العملية البرية في لبنان تحت ضغوط أمريكية
أ ش أ

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبدى تحفظات إزاء مقترح قدمه الجيش لتنفيذ عملية برية واسعة النطاق في لبنان، وذلك خلال اجتماع أمني مصغر عقد الليلة الماضية، في ظل ضغوط أمريكية لعدم تصعيد العمليات العسكرية.

وذكرت الإذاعة أن الجيش عرض خلال الاجتماع خطة لمناورة برية كبيرة داخل الأراضي اللبنانية مُشيرة إلى أن نتنياهو أبدى ترددا بشأن تنفيذ الخطة، بعد تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من الأسبوع الجاري للحيلولة دون تنفيذ ضربات إسرائيلية كانت مخططة ضد أهداف تابعة لحزب الله في بيروت، فضلا عن عمليات عسكرية أوسع في لبنان.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن إسرائيل ولبنان اتفقتا على تجديد العمل بوقف إطلاق النار القائم بينهما، وإنشاء عدد من المناطق الأمنية التجريبية في جنوب لبنان يُحظر فيها وجود عناصر حزب الله.

وبحسب التفاهمات المعلنة، سيتولى الجيش اللبناني السيطرة الكاملة على تلك المناطق، فيما لم تتضح بعد آليات تنفيذ الاتفاق وتفاصيله العملية.

ولم يصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تعليقا فوريا على ما أوردته إذاعة الجيش بشأن الاجتماع الأمني أو بشأن تفاصيل التفاهمات الخاصة بوقف إطلاق النار.

إذاعة الجيش الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تنفيذ عملية برية واسعة النطاق في لبنان عدم تصعيد العمليات العسكرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

ضبط مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية بعد واقعة فيديو ولية الأمر

توروب

بعد 8 ساعات داخل الأهلي.. توروب يغادر الجزيرة عقب توقيع التسوية

سقوط اللودر أثناء عملية الانقاذ

كارثة إنقاذ تتحول لمأساة.. سقوط لودر خلال رفع سيارة من مياه الترعة بدمياط

الاهلي والزمالك

الأهلي يترقب.. أمير هشام يكشف مفاجأة عن وقف القيد التأديبي للزمالك

الدواجن

عاودت الارتفاع .. أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس بالأسواق

الباحثة

8 بنات يحملن الدكتوراه.. باحثة تروي قصة أم صنعت معجزة تعليمية

خضراوات

الطماطم تنخفض مجددًا.. تعرف على أسعار الخضراوات اليوم بالأسواق

توروب

رسميًا.. شوبير يعلن انتهاء علاقة توروب بالأهلي وتوقيع المخالصات

ترشيحاتنا

هل يسبب وقت الشاشة الطويل الإصابة بـ ADHD؟

هل تسبب التكنولوجيا والسوشيال ميديا في الإصابة باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD لدى الأطفال؟.. خبراء يوضحون

طريقة عمل سلطة البطاطس

طريقة عمل سلطة البطاطس

مهرجان عمان السينمائي

مهرجان عمان السينمائي يكشف عن الملصق الرسمي لدورته السابعة

بالصور

آلام المفاصل بعد الخمسين ليست بسبب شيخوخة.. تمارين تقوي العظام وتخفف خشونة الركبة

تمارين بسيطة لتحسين التوازن وتقليل خطر السقوط
تمارين بسيطة لتحسين التوازن وتقليل خطر السقوط
تمارين بسيطة لتحسين التوازن وتقليل خطر السقوط

علامة يظنها الكثيرون بسيطة.. خبير يحذر من عرض قد يكشف مرضا عصبيا قبل سنوات من تشخيصه

أعراض تشير إلى مرض باركنسون
أعراض تشير إلى مرض باركنسون
أعراض تشير إلى مرض باركنسون

هل تسبب التكنولوجيا والسوشيال ميديا في الإصابة باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD لدى الأطفال؟.. خبراء يوضحون

هل يسبب وقت الشاشة الطويل الإصابة بـ ADHD؟
هل يسبب وقت الشاشة الطويل الإصابة بـ ADHD؟
هل يسبب وقت الشاشة الطويل الإصابة بـ ADHD؟

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

فيديو

زوجة عمر مرموش

من هي جيلان الجباس؟ ..زوجة عمر مرموش تخطف الأنظار بعد عقد القران

اختفاء عالمة أمريكية

بعد عام من انقطاع أخبارها.. كشف لغز اختفاء عاملة نووية أمريكية في غابة بنيو مكسيكو

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد