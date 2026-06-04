الجيش الإسرائيلي: نتنياهو تحفظ على مقترح لتوسيع العملية البرية في لبنان تحت ضغوط أمريكية

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبدى تحفظات إزاء مقترح قدمه الجيش لتنفيذ عملية برية واسعة النطاق في لبنان، وذلك خلال اجتماع أمني مصغر عقد الليلة الماضية، في ظل ضغوط أمريكية لعدم تصعيد العمليات العسكرية.

وذكرت الإذاعة أن الجيش عرض خلال الاجتماع خطة لمناورة برية كبيرة داخل الأراضي اللبنانية مُشيرة إلى أن نتنياهو أبدى ترددا بشأن تنفيذ الخطة، بعد تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من الأسبوع الجاري للحيلولة دون تنفيذ ضربات إسرائيلية كانت مخططة ضد أهداف تابعة لحزب الله في بيروت، فضلا عن عمليات عسكرية أوسع في لبنان.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن إسرائيل ولبنان اتفقتا على تجديد العمل بوقف إطلاق النار القائم بينهما، وإنشاء عدد من المناطق الأمنية التجريبية في جنوب لبنان يُحظر فيها وجود عناصر حزب الله.

وبحسب التفاهمات المعلنة، سيتولى الجيش اللبناني السيطرة الكاملة على تلك المناطق، فيما لم تتضح بعد آليات تنفيذ الاتفاق وتفاصيله العملية.

ولم يصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تعليقا فوريا على ما أوردته إذاعة الجيش بشأن الاجتماع الأمني أو بشأن تفاصيل التفاهمات الخاصة بوقف إطلاق النار.