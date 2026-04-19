القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة والصناعة العسكرية الأوكرانية

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم أن القوات الروسية استهدفت البنية التحتية لمنشآت الطاقة والنقل، التي تدعم القوات المسلحة الأوكرانية ومطاراتها العسكرية، مشيرة إلى أن الجيش الروسي حسّن مواقعه على خطوط الجبهة، وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية واعترضت 6 قنابل جوية موجهة، وصاروخ من طراز "هيمارس" وصاروخ نبتون موجه بعيد المدى، و274 طائرة مسيرة أوكرانية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية - سيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 200 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير مستودع ذخيرة".

وتابعت أنه استهدفت مجموعة "الشمال" الروسية تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 165 عسكريا، ودبابة، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة استطلاع إلكترونية، كما تم تدمير محطتي حرب إلكترونية، بالإضافة إلى تدميرمحطة حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة، وعشرة مستودعات إمداد، ومستودع وقود".

وواصلت قوات مجموعة "الشرق" التقدم واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 240عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، تم تدمير ومستودعين للإمداد".

وأوضح البيان: أنه اتخذت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 200 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية. كما تم تدمير مستودعين للذخيرة، وعشرة مستودعات إمداد، ومستودع وقود".

وأضاف البيان: "تمكنت وحدات مجموعة "المركز" الروسية من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 315عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".