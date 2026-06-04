الجيش اللبناني : تعزيز السيطرة الأمنية في المناطق الحدودية

أفاد مصدر عسكري لبناني في تصريح لقناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل، بأن الجيش اللبناني يستعد للانتشار في بلدة دبين، وذلك عقب التأكد من خلو المنطقة تمامًا من أي تواجد للقوات الإسرائيلية، في إطار ترتيبات ميدانية مرتبطة بتطورات الأوضاع على الحدود الجنوبية.

الانتشار العسكري بعد التحقق الميداني

وأوضح المصدر أن قرار انتشار الجيش اللبناني في دبين يأتي بعد عمليات رصد وتأكد ميداني من عدم وجود أي عناصر أو تحركات عسكرية إسرائيلية داخل المنطقة، بما يسمح بعودة الانتشار الرسمي للقوات اللبنانية.

خطوة ضمن إجراءات تعزيز السيطرة

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق إجراءات الجيش اللبناني الرامية إلى تعزيز السيطرة الأمنية في المناطق الحدودية، وضمان تثبيت الاستقرار بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة.