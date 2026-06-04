ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان لـ 6 شهداء و10 مصابين

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إرتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على جنوب البلاد اليوم لـ 6 شهداء بينهم جندي من "اليونيفيل" و10 جرحى.

ومنذ قليل ؛ أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القتال في جنوب لبنان مستمر مع مواصلة استهداف مواقع وبنى تحتية تابعة لحزب الله.

وطالب جيش الاحتلال من السكان الامتناع عن التوجه إلى المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني حتى إشعار آخر.

وميدانيا ؛ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فرض قوات لواء جولاني سيطرة عملياتية على مرتفعات الشقيف جنوبي لبنان.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه رصد عنصرين من عناصر المقاومة اللبنانية خلال الهجوم على مرتفعات الشقيف ، لافتا إلى أن دبابة تابعة للواء جولاني استهدفت العنصرين قرب قلعة الشقيف.



وبيّن جيش الاحتلال أن سلاح الجو نجح في قتل العنصرين بعد استهدافهما من قبل دبابة إسرائيلية.