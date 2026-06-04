لبنان.. عون : تنفيذ وقف إطلاق النار قد يبدأ خلال 24 ساعة من الموافقة

كشف الرئيس اللبناني جوزيف عون أن تنفيذ وقف إطلاق النار قد يبدأ خلال 24 ساعة من الموافقة.
وقال الرئيس اللبناني في تصريحات له: “ننتظر ردود جميع الأطراف المعنية بوقف إطلاق النار”.
وأضاف: “الاتفاق الذي تم التوصل إليه هو الفرصة الأخيرة، وإلاّ فليتحمل كل فريق مسئولياته”.
وتابع عون: “اقترحنا أن تشمل المنطقة التجريبية كمرحلة أولى منطقة زوطر الغربية والشرقية وقلعة شقيف”.
فيما نقل موقع أكسيوس عن مسئولين أمريكيين كبيرين: أن الرئيس دونالد ترامب يريد إنهاء الحرب في لبنان ولكن رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو يريد استئنافها.