تدهور بالقطاع الصحي في غزة.. “الصحة الفلسطينية” تعلن أضرارًا جسيمة بالمستشفيات

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الوضع الصحي في قطاع غزة يشهد تدهورًا حادًا، بعد تعرض عدد من المستشفيات لأضرار جسيمة وخروج بعضها عن الخدمة نتيجة التطورات الميدانية المتسارعة.

وقال الدكتور خليل الدكران، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن مستشفيات في محافظتي رفح وخان يونس خرجت عن الخدمة بشكل كامل، وسط صعوبات كبيرة في تشغيلها أو وصول الطواقم الطبية والمرضى إليها.

وأضاف أن المستشفى الأوروبي تعرض لأضرار كبيرة باعتباره من المستشفيات المركزية المهمة، فيما لحق دمار واسع بالمستشفى الإندونيسي ومستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، شمل أجزاء كبيرة من محتوياتهما، ما أعاق إعادة تشغيلهما بشكل طبيعي حتى الآن.

وأشار إلى أن العديد من المستشفيات باتت غير قادرة على العمل بسبب السيطرة على بعض المناطق وصعوبة الحركة، وهو ما تسبب في منع وصول المرضى إلى المرافق الصحية الواقعة قرب مناطق التوتر.

واختتم بأن القطاع الصحي في غزة يواجه أزمة متفاقمة يومًا بعد يوم، مع استمرار خروج المستشفيات عن الخدمة وتزايد الضغط على ما تبقى من المنشآت الطبية العاملة.