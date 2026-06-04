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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

"الصحة الفلسطينية": المستشفيات الأوروبي والإندونيسي وكمال عدوان تعرضوا لأضرار جسيمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال الدكتور خليل الدكران، متحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية،  إن هناك عدد كبير من المستشفيات خرج من الخدمة، ففي محافظة رفح الفلسطينية، وكذلك في أطراف محافظة خان يونس، خرجت عدة مستشفيات عن الخدمة.

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن المستشفى الأوروبي، الذي يُعد مستشفى مركزيًا مهمًا، تأثر بشكل كبير، وفي شمال قطاع غزة، تعرض المستشفى الإندونيسي ومستشفى كمال عدوان لأضرار واسعة، ودمر الاحتلال معظم محتوياتهما، ولم يتمكن الطاقم الطبي من إعادة تشغيلهما بشكل كامل.

أكد أن الكثير من المستشفيات خرجت من الخدمة بسبب سيطرة الاحتلال عليها، كما أن اقتراب قوات الاحتلال من بعض المناطق وتضييقها على المواطنين جعل كثيرًا من الناس يخشون الوصول إلى المستشفيات الواقعة قرب ما يسمى بالمناطق الصفراء، لذلك فإن الوضع الصحي بشكل عام في قطاع غزة صعب وخطير للغاية، والأزمة تتفاقم يومًا بعد يوم.

رفح الفلسطينية الصحة الفلسطينية قطاع غزة

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